Прокуроры САП ответили на обвинения Венедиктовой

Прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры опубликовали открытое письмо в ответ на видеообращение генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Источник: пресс-служба САП

Детали: Прокуроры напомнили Венедиктовой, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания работникам САП и осуществлять действия, которые касаются выполнения прокурорами полномочий.

Дословно: "Мы категорически не согласны с утверждением генпрокурора по нашей бездеятельности, отсутствием результатов работы и обвинениями в нарушении разумных сроков по уголовным производствам".

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