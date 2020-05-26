Все разделы
Укр / Рус

Прокуроры САП ответили на обвинения Венедиктовой

Вторник, 26 мая 2020, 23:42

Прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры опубликовали открытое письмо в ответ на видеообращение генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Источник: пресс-служба САП

Детали: Прокуроры напомнили Венедиктовой, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания работникам САП и осуществлять действия, которые касаются выполнения прокурорами полномочий.

Дословно: "Мы категорически не согласны с утверждением генпрокурора по нашей бездеятельности, отсутствием результатов работы и обвинениями в нарушении разумных сроков по уголовным производствам".

 
 
 

Что было раньше: 

  • 26 мая Венедиктова опубликовала видео, где обвинила руководство и прокуроров САП в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
  • В частности, Венедиктова вспомнила провальное дело в отношении нынешнего нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьмина, что касается самовольного захвата земельного участка в Пуще Водице еще в 2009 году, производства о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа, дело в отношении народного депутата Валерия Ищенко, которого с октября 2019 года подозревают в завладении 93 миллионами гривен "Укрзализныци" и другие дела относительно топ-чиновников.
  • Генпрокурор называет эти примеры "позорными случаями бездействия САП".
  • Тем временем в САП обещали опровержение по каждой секунде видео Венедиктовой.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратураОфис генпрокурораВенедиктова


powered by lun.ua
Главное сегодня

Российские наемники убили военнослужащего ВСУ

Укрзализныця открыла продажу билетов на первые 5 поездов

фотоГБРовцы штурмом ворвались в музей Гончара – директор обратился в полицию

обновленоСуд арестовал полицейских из Кагарлыка, которых подозревают в изнасиловании и пытках

Большой футбол возвращается в Украину: Минздрав дал добро возобновить матчи

Путин определил новую дату парада Победы в России

Все главные новости...
Антикоррупционная прокуратура
Холодницкий: САП готовит опровержение по каждой секунде видео Венедиктовой
Венедиктова обвиняет САП в бездействии и обещает отреагировать
С Альперина сняли обязательства, потому что судья поверил на слово его адвокату – ЦПК
Последние новости
23:42
Прокуроры САП ответили на обвинения Венедиктовой
23:10
Пожар в Одесском колледже: PEN Ukraine выступила в защиту подозреваемого поэта
22:40
Новости экономики: увольнение руководителя Госгеокадастра, налоговый закон
22:28
видеоВ ГБР говорят, что не применяли силу возле музея Гончара
22:04
Новости 26 мая: выставка Порошенко, арест полицейских из Кагарлыка
21:48
Подрядчик заказал "информационную войну" против Укравтодора – Кубраков
21:30
Российские наемники убили военнослужащего ВСУ
21:24
Комитет Рады хочет собраться из-за изнасилования в отделении полиции
21:16
Умер украинский писатель Моисей Фишбейн
21:01
Apple открывает компанию в Украине – СМИ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!