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Прокуроры САП ответили на обвинения Венедиктовой

Вторник, 26 мая 2020, 23:42
Прокуроры САП ответили на обвинения Венедиктовой

Прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры опубликовали открытое письмо в ответ на видеообращение генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Источник: пресс-служба САП

Детали: Прокуроры напомнили Венедиктовой, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания работникам САП и осуществлять действия, которые касаются выполнения прокурорами полномочий.

Дословно: "Мы категорически не согласны с утверждением генпрокурора по нашей бездеятельности, отсутствием результатов работы и обвинениями в нарушении разумных сроков по уголовным производствам".

 
 
 

Что было раньше: 

  • 26 мая Венедиктова опубликовала видео, где обвинила руководство и прокуроров САП в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
  • В частности, Венедиктова вспомнила провальное дело в отношении нынешнего нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьмина, что касается самовольного захвата земельного участка в Пуще Водице еще в 2009 году, производства о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа, дело в отношении народного депутата Ярослава Дубневича, которого с октября 2019 года подозревают в завладении 93 миллионами гривен "Укрзализныци" и другие дела относительно топ-чиновников.
  • Генпрокурор называет эти примеры "позорными случаями бездействия САП".
  • Тем временем в САП обещали опровержение по каждой секунде видео Венедиктовой.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционная прокуратураОфис генпрокурораВенедиктова
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