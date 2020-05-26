Прокуроры САП ответили на обвинения Венедиктовой
Вторник, 26 мая 2020, 23:42
Прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры опубликовали открытое письмо в ответ на видеообращение генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
Источник: пресс-служба САП
Детали: Прокуроры напомнили Венедиктовой, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания работникам САП и осуществлять действия, которые касаются выполнения прокурорами полномочий.
Дословно: "Мы категорически не согласны с утверждением генпрокурора по нашей бездеятельности, отсутствием результатов работы и обвинениями в нарушении разумных сроков по уголовным производствам".
Что было раньше:
- 26 мая Венедиктова опубликовала видео, где обвинила руководство и прокуроров САП в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
- В частности, Венедиктова вспомнила провальное дело в отношении нынешнего нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьмина, что касается самовольного захвата земельного участка в Пуще Водице еще в 2009 году, производства о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа, дело в отношении народного депутата Валерия Ищенко, которого с октября 2019 года подозревают в завладении 93 миллионами гривен "Укрзализныци" и другие дела относительно топ-чиновников.
- Генпрокурор называет эти примеры "позорными случаями бездействия САП".
- Тем временем в САП обещали опровержение по каждой секунде видео Венедиктовой.
Украинская правда