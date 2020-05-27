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Новини 27 травня: екстрадиція Онищенка, затримання кілерів

Середа, 27 травня 2020, 21:41

Німецький суд не дозволив екстрадувати Онищенка в Україну, в Одесі затримали 4 іноземних кілерів — актуальні новини 27 травня.

Про Онищенка

Німецький суд відмовив в екстрадиції в Україну підозрюваного в створенні корупційних схем ексдепутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

У поясненні до ухвали йдеться, що "існує значна ймовірність" того, що в разі його екстрадиції "не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах".

Про іноземних кілерів

В Одесі затримали 4 іноземних кілерів, які в Україні вчинили замах на вбивство громадянина Чорногорії та ватажка наркокартелю у міжнародному розшуку.

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