Новости 27 мая: экстрадиция Онищенко, задержание киллеров
Немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину, в Одессе задержали 4 иностранных киллеров — актуальные новости 27 мая.
Об Онищенко
Немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем экс-депутата Верховной Рады Александра Онищенко.
В объяснении постановления говорится, что "существует значительная вероятность" того, что в случае его экстрадиции "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах".
Об иностранных киллерах
В Одессе задержали 4 иностранных киллеров, которые в Украине совершили покушение на убийство гражданина Черногории и лидера наркокартеля.
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