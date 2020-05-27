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Новости 27 мая: экстрадиция Онищенко, задержание киллеров

Среда, 27 мая 2020, 21:41
Новости 27 мая: экстрадиция Онищенко, задержание киллеров

Немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину, в Одессе задержали 4 иностранных киллеров — актуальные новости 27 мая.

Об Онищенко

Немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем экс-депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

В объяснении постановления говорится, что "существует значительная вероятность" того, что в случае его экстрадиции "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах".

Об иностранных киллерах

В Одессе задержали 4 иностранных киллеров, которые в Украине совершили покушение на убийство гражданина Черногории и лидера наркокартеля.

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