У САП прокоментували "врятованого" Онищенка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що рішення німецького суду, який відмовив в екстрадиції в Україну екснардепа Олександра Онищенка, оскарженню не підлягає, але його чекають в Україні та продовжують судити заочно.

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "Оскарження вказаного рішення суду (рішення Вищого земельного суду м.Ольденбурга, який не дозволив екстрадувати Онищенка – ред.) не передбачено, але воно може бути переглянуто при появі нових обставин.

Це рішення суду м.Ольденбурга не впливає на розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього нардепа, яке слухається Вищим антикорупційним судом".

Деталі: Наразі у кримінальному провадженні за обвинуваченням Онищенка та його спільниці здійснюється дослідження письмових доказів сторони обвинувачення та вже досліджено 25 томів матеріалів кримінального провадження.

У САП зазначають, що "як і раніше колишній народний депутат може будь-коли з’явитися в Україну та брати участь в судових засіданнях".

Що було раніше: 27 травня Вищий земельний суд Ольденбурга відмовив у екстрадиції в Україну підозрюваного в створенні корупційних схем колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

Клопотання української прокуратури не задовольнили "через брак гарантії" щодо належного утримання Онищенка в слідчому ізоляторі в Україні.

У січні Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно і просив німецьких правоохоронців вручити підозрюваному повістку з викликом на судове засідання.

5 травня суд доручив призначити Онищенку і його спільниці безоплатних адвокатів, бо його захисники не прийшли в суд.

13 травня справу Онищенка в Україні почали розглядати по суті.

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