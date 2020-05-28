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У САП прокоментували "врятованого" Онищенка

Четвер, 28 травня 2020, 11:49

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що рішення німецького суду, який відмовив в екстрадиції в Україну екснардепа Олександра Онищенка, оскарженню не підлягає, але його чекають в Україні та продовжують судити заочно.

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "Оскарження вказаного рішення суду (рішення Вищого земельного суду м.Ольденбурга, який не дозволив екстрадувати Онищенка – ред.) не передбачено, але воно може бути переглянуто при появі нових обставин.

Це рішення суду м.Ольденбурга не впливає на розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього нардепа, яке слухається Вищим антикорупційним судом".

Деталі: Наразі у кримінальному провадженні за обвинуваченням Онищенка та його спільниці здійснюється дослідження письмових доказів сторони обвинувачення та вже досліджено 25 томів матеріалів кримінального провадження.

У САП зазначають, що "як і раніше колишній народний депутат може будь-коли з’явитися в Україну та брати участь в судових засіданнях".

Що було раніше: 27 травня Вищий земельний суд Ольденбурга відмовив у екстрадиції в Україну підозрюваного в створенні корупційних схем колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

Клопотання української прокуратури не задовольнили "через брак гарантії" щодо належного утримання Онищенка в слідчому ізоляторі в Україні.

У січні Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно і просив німецьких правоохоронців вручити підозрюваному повістку з викликом на судове засідання.

5 травня суд доручив призначити Онищенку і його спільниці безоплатних адвокатів, бо його захисники не прийшли в суд.

13 травня справу Онищенка в Україні почали розглядати по суті.

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Передісторія:

  • За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
  • 5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
  • 29 листопада 2019 року Онищенка затримали і посадили під варту в Німеччині. Там він, за рішенням німецького суду, очікував на рішення про екстрадицію до України.

Українська правда
Теми: ОнищенкосудгазАнтикорупційна прокуратура


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