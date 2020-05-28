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В САП прокомментировали "спасенного" Онищенко

Четверг, 28 мая 2020, 11:49
В САП прокомментировали спасенного Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что решение немецкого суда, который отказал в экстрадиции в Украину экс-нардепа Александра Онищенко, обжалованию не подлежит, но его ждут в Украине и продолжают судить заочно.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "Обжалование указанного решения суда (решение Высшего земельного суда г.Ольденбурга, который не позволил экстрадировать Онищенко - ред.) не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств.

Это решение суда г.Ольденбурга не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего нардепа, которое слушается Высшим антикоррупционным судом".

Детали: Сейчас в уголовном производстве по обвинению Онищенко и его сообщницы осуществляется исследование письменных доказательств стороны обвинения и уже исследовано 25 томов материалов уголовного производства.

В САП отмечают, что "по-прежнему бывший народный депутат может в любое время появиться в Украине и участвовать в судебных заседаниях".

Что было раньше: 27 мая Высший земельный суд Ольденбурга отказал в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Ходатайство украинской прокуратуры не удовлетворили "из-за отсутствия гарантии" надлежащего содержания Онищенко в следственном изоляторе в Украине.

В январе Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно и просил немецких правоохранителей вручить подозреваемому повестку с вызовом на судебное заседание. 

5 мая суд поручил назначить Онищенко и его сообщнице бесплатных адвокатов, потому что его защитники не пришли в суд.

13 мая дело Онищенко в Украине начали рассматривать по существу.

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Предыстория:

  • По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
  • 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он, по решению немецкого суда, ожидал на решение об экстрадиции в Украину.

Украинская правда

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Темы: ОнищенкосудгазАнтикоррупционная прокуратура
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