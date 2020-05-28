В САП прокомментировали "спасенного" Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что решение немецкого суда, который отказал в экстрадиции в Украину экс-нардепа Александра Онищенко, обжалованию не подлежит, но его ждут в Украине и продолжают судить заочно.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "Обжалование указанного решения суда (решение Высшего земельного суда г.Ольденбурга, который не позволил экстрадировать Онищенко - ред.) не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств.

Это решение суда г.Ольденбурга не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего нардепа, которое слушается Высшим антикоррупционным судом".

Детали: Сейчас в уголовном производстве по обвинению Онищенко и его сообщницы осуществляется исследование письменных доказательств стороны обвинения и уже исследовано 25 томов материалов уголовного производства.

В САП отмечают, что "по-прежнему бывший народный депутат может в любое время появиться в Украине и участвовать в судебных заседаниях".

Что было раньше: 27 мая Высший земельный суд Ольденбурга отказал в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Ходатайство украинской прокуратуры не удовлетворили "из-за отсутствия гарантии" надлежащего содержания Онищенко в следственном изоляторе в Украине.

В январе Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно и просил немецких правоохранителей вручить подозреваемому повестку с вызовом на судебное заседание.

5 мая суд поручил назначить Онищенко и его сообщнице бесплатных адвокатов, потому что его защитники не пришли в суд.

13 мая дело Онищенко в Украине начали рассматривать по существу.

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