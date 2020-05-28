Порошенко попросив музей про виставку після відеовиклику на допит у ДБР

П’ятий президент України Петро Порошенко попросив Музей Івана Гончара організувати виставку 22-23 травня після відеовиклику на допит у Державне бюро розслідувань.

Джерело: директор Музею Івана Гончара Петро Гончар у коментарі hromadske

Деталі: Гончар зазначив, що в музеї зараз немає експозиції, оскільки там чекають коштів на ремонт після затоплення, яке сталося 2 роки тому, тому останнім часом виставки роблять експромтом.

Директор пояснив, що йому ніхто не казав про те, що Порошенка викликали на допит у день відкриття виставки.

За словами директора, пропозицію організувати виставку він отримав 22-23 травня.

Пряма мова: "Мені запропонували зробити презентацію з приватної колекції Петра Порошенка. І я погодився, бо це цікаво. Ми її завезли у понеділок вранці (25 травня), щоб почати монтувати і готувати експозицію до 10 червня (коли відкриють музеї в межах завершення карантину — ред.). Власник захотів зробити презентацію для преси".

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