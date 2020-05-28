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Порошенко попросив музей про виставку після відеовиклику на допит у ДБР

Четвер, 28 травня 2020, 13:51

П’ятий президент України Петро Порошенко попросив Музей Івана Гончара організувати виставку 22-23 травня після відеовиклику на допит у Державне бюро розслідувань.

Джерело: директор Музею Івана Гончара Петро Гончар у коментарі hromadske

Деталі: Гончар зазначив, що в музеї зараз немає експозиції, оскільки там чекають коштів на ремонт після затоплення, яке сталося 2 роки тому, тому останнім часом виставки роблять експромтом.

Директор пояснив, що йому ніхто не казав про те, що Порошенка викликали на допит у день відкриття виставки.

За словами директора, пропозицію організувати виставку він отримав 22-23 травня.

Пряма мова: "Мені запропонували зробити презентацію з приватної колекції Петра Порошенка. І я погодився, бо це цікаво. Ми її завезли у понеділок вранці (25 травня), щоб почати монтувати і готувати експозицію до 10 червня (коли відкриють музеї в межах завершення карантину — ред.). Власник захотів зробити презентацію для преси".

Передісторія:

  • 22 травня Порошенка викликали на допит до ДБР в якості свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників на 11 годину 26 травня.
  • Замість допиту Порошенко у вівторок відкрив виставку картин, які фігурують у провадженні, у музеї Гончара.
  • Повідомлялося, що представники ДБР приїхали у вівторок до музею Гончара, де вручили повістку про повторний виклик на допит п'ятого президента Петра Порошенка його дружині Марині, проте адвокат Порошенка цю інформацію заперечує.
  • Згодом директор музею Івана Гончара заявив, що співробітники ДБР не надали відповідного рішення суду та ввірвалися в музей, зламавши двері.
  • У Державному бюро розслідувань запевнили, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею Івана Гончара 26 травня.

Теми: ПорошенкоДБР


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