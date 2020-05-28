Порошенко попросил музей о выставке после видеовызова на допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко попросил Музей Ивана Гончара организовать выставку 22-23 мая после видеовызова на допрос в Государственное бюро расследований.

Источник: директор Музея Ивана Гончара Петр Гончар в комментарии hromadske

Детали: Гончар отметил, что в музее сейчас нет экспозиции, поскольку там ждут средств на ремонт после затопления, которое произошло 2 года назад, поэтому в последнее время выставки делают экспромтом.

Директор пояснил, что ему никто не говорил о том, что Порошенко вызвали на допрос в день открытия выставки.

По словам директора, предложение организовать выставку он получил 22-23 мая.

Прямая речь: "Мне предложили сделать презентацию из частной коллекции Петра Порошенко. И я согласился, потому что это интересно. Мы ее завезли в понедельник утром (25 мая), чтобы начать монтировать и готовить экспозицию до 10 июня (когда откроют музеи в пределах завершения карантина - ред.). Владелец захотел сделать презентацию для прессы".

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