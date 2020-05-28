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Порошенко попросил музей о выставке после видеовызова на допрос в ГБР

Четверг, 28 мая 2020, 13:51
Порошенко попросил музей о выставке после видеовызова на допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко попросил Музей Ивана Гончара организовать выставку 22-23 мая после видеовызова на допрос в Государственное бюро расследований.

Источник: директор Музея Ивана Гончара Петр Гончар в комментарии hromadske

Детали: Гончар отметил, что в музее сейчас нет экспозиции, поскольку там ждут средств на ремонт после затопления, которое произошло 2 года назад, поэтому в последнее время выставки делают экспромтом.

Директор пояснил, что ему никто не говорил о том, что Порошенко вызвали на допрос в день открытия выставки.

По словам директора, предложение организовать выставку он получил 22-23 мая.

Прямая речь: "Мне предложили сделать презентацию из частной коллекции Петра Порошенко. И я согласился, потому что это интересно. Мы ее завезли в понедельник утром (25 мая), чтобы начать монтировать и готовить экспозицию до 10 июня (когда откроют музеи в пределах завершения карантина - ред.). Владелец захотел сделать презентацию для прессы".

Предыстория:

  • 22 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников на 11 часов 26 мая.
  • Вместо допроса Порошенко во вторник открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве, в музее Гончара.
  • Сообщалось, что представители ГБР приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко его жене Марине, однако адвокат Порошенко эту информацию отрицает.
  • Позже директор музея Ивана Гончара заявил, что сотрудники ГБР не предоставили соответствующего решения суда и ворвались в музей, взломав дверь.
  • В Государственном бюро расследований заверили, что не применяли "какие-либо меры физического воздействия" у музея Ивана Гончара 26 мая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоГБР
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