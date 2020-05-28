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Апеляція ВАКС відправила під варту Микитася

Четвер, 28 травня 2020, 20:39

Судді Апеляційної палати Антикорсуду призначили екснардепу, колишньому президенту "Укрбуду" Максиму Микитасю запобіжний захід у вигляді варти з альтернативою застави у 100 млн грн.

Джерело: Центр протидії корупції, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду

Деталі: Апеляція скасувала рішення судді першої інстанції Андрія Біцюка, який обмежився домашнім арештом.

У суді прокурор доводив, що домашній арешт несе низку ризиків:

  • він не передбачає застави, тому Микитасю повернули б гроші, які він вже вносив як заставу;
  • є докази, що Микитась роздумував над вбивством своїх співучасників, що зміг би зробити і під час домашнього арешту.

Дослівно: За результатами судового розгляду суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та змінив підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою до 14.07.2020 з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн.

Що передувало: Микитась порушив одне із зобов'язань, покладених на нього судом: зустрічався із 2 свідками. ВАКС вирішив застосувати до нього штрафні санкції: стягнути внесену заставу в дохід держави і призначити нову - 100 млн. 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скоригувала розмір застави, стягненої у дохід держави: не 80 (внесених у 2019 році), а 30 мільйонів. Таким чином Микитасю залишилося сплатити ще 50 мільйонів застави, чого він не зробив.

14 травня Вищий анктикорупційний суд відправив підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії ексдепутата та колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася під цілодобовий домашній арешт.

Передісторія:

  • Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
  • У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".
  • 4 жовтня 2019 року Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 мільйона гривень.
  • 22 жовтня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень. 25 жотвня 2019 року за Микитася внесли заставу.
  • 20 січня 2020 року Микитася зняли з рейсупри спробі вильоту з України.

українська правда
Теми: МикитасьАнтикорупційний судсуд


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