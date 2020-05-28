Апеляція ВАКС відправила під варту Микитася

Судді Апеляційної палати Антикорсуду призначили екснардепу, колишньому президенту "Укрбуду" Максиму Микитасю запобіжний захід у вигляді варти з альтернативою застави у 100 млн грн.

Джерело: Центр протидії корупції, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду

Деталі: Апеляція скасувала рішення судді першої інстанції Андрія Біцюка, який обмежився домашнім арештом.

У суді прокурор доводив, що домашній арешт несе низку ризиків:

він не передбачає застави, тому Микитасю повернули б гроші, які він вже вносив як заставу;

є докази, що Микитась роздумував над вбивством своїх співучасників, що зміг би зробити і під час домашнього арешту.

Дослівно: За результатами судового розгляду суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та змінив підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою до 14.07.2020 з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн.

Що передувало: Микитась порушив одне із зобов'язань, покладених на нього судом: зустрічався із 2 свідками. ВАКС вирішив застосувати до нього штрафні санкції: стягнути внесену заставу в дохід держави і призначити нову - 100 млн.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скоригувала розмір застави, стягненої у дохід держави: не 80 (внесених у 2019 році), а 30 мільйонів. Таким чином Микитасю залишилося сплатити ще 50 мільйонів застави, чого він не зробив.

14 травня Вищий анктикорупційний суд відправив підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії ексдепутата та колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася під цілодобовий домашній арешт.

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