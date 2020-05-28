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Укр / Рус

Апелляция ВАКС отправила под стражу Микитася

Четверг, 28 мая 2020, 20:39

Судьи Апелляционной палаты Антикорсуда назначили экс-нардепу, бывшему президенту "Укрбуда" Максиму Микитась меру пресечения в виде взятия под стражу с альтернативой залога в 100 млн грн.

Источник: Центр противодействия коррупции, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда

Детали: Апелляция отменила решение судьи первой инстанции Андрея Бицюка, который ограничился домашним арестом.

В суде прокурор доказывал, что домашний арест несет ряд рисков:

  • он не предусматривает залога, поэтому Микитасю вернули бы деньги, которые он уже вносил в качестве залога;
  • есть доказательства, что Микитась размышлял над убийством своих соучастников, что смог бы сделать и во время домашнего ареста.

Дословно: По результатам судебного разбирательства суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и изменил подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей до 14.07.2020 с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Что предшествовало: Микитась нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом: встречался с 2 свидетелями. ВАКС решил применить к нему штрафные санкции: взыскать внесенный залог в доход государства и призначить новый. 

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда скорректировала размер залога, взысканного в доход государства: не 80 (внесены в 2019 году), а 30 миллионов. Таким образом Микитасю осталось оплатить еще 50 силлионов залога, чего он не сделал.

14 мая Высший анктикорупцийний суд отправил подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася под круглосуточный домашний арест.

Предыстория: 

  • Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
  • В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".
  • 4 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде залогав сумме 5,5 миллиона гривен. 22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррсуда арестовала Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы с 5,5 до 80 миллионов гривен.
  • 25 октября 2019 года за Микитася внесли залог.
  • 20 января 2020 года Микитася сняли с рейсапри попытке вылета из Украины.

украинская правда
Темы: МикитасьАнтикоррупционный судсуд


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