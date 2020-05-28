Апелляция ВАКС отправила под стражу Микитася

Судьи Апелляционной палаты Антикорсуда назначили экс-нардепу, бывшему президенту "Укрбуда" Максиму Микитась меру пресечения в виде взятия под стражу с альтернативой залога в 100 млн грн.

Источник: Центр противодействия коррупции, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда

Детали: Апелляция отменила решение судьи первой инстанции Андрея Бицюка, который ограничился домашним арестом.

В суде прокурор доказывал, что домашний арест несет ряд рисков:

он не предусматривает залога, поэтому Микитасю вернули бы деньги, которые он уже вносил в качестве залога;

есть доказательства, что Микитась размышлял над убийством своих соучастников, что смог бы сделать и во время домашнего ареста.

Дословно: По результатам судебного разбирательства суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и изменил подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей до 14.07.2020 с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Что предшествовало: Микитась нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом: встречался с 2 свидетелями. ВАКС решил применить к нему штрафные санкции: взыскать внесенный залог в доход государства и призначить новый.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда скорректировала размер залога, взысканного в доход государства: не 80 (внесены в 2019 году), а 30 миллионов. Таким образом Микитасю осталось оплатить еще 50 силлионов залога, чего он не сделал.

14 мая Высший анктикорупцийний суд отправил подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася под круглосуточный домашний арест.

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