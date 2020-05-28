Новини 28 травня: найбагатші українці, доля Онищенка
Ахметов, Пінчук і Порошенко очолили рейтинг Forbes, Німеччина відмовила Онищенку у притулку і просить покинути країну — актуальні новини 28 травня.
Про найбагатших
Forbes вперше з 2016 року опублікував список 100 найбагатших бізнесменів України — рейтинг очолив Рінат Ахметов з капіталом в $2,8 млрд. На другому місці — Віктор Пінчук з $1,4 млрд, на третьому — Петро Порошенко з $1,4 млрд.
Про Онищенка
У Німеччині відмовили надати політичний притулок екснардепу Олександру Онищенку, якого підозрюють в організації "газових схем".
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