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Новости 28 мая: самые богатые украинцы, судьба Онищенко

Четверг, 28 мая 2020, 21:44
Новости 28 мая: самые богатые украинцы, судьба Онищенко

Ахметов, Пинчук и Порошенко возглавили рейтинг Forbes, Германия отказала Онищенко в приюте и просит покинуть страну — актуальные новости 28 мая.

О самых богатых

Forbes впервые с 2016 года опубликовал список 100 самых богатых бизнесменов Украины — рейтинг возглавил Ринат Ахметов с капиталом в $2,8 млрд. На втором месте — Виктор Пинчук с $1,4 млрд, на третьем — Петр Порошенко с $1,4 млрд.

Об Онищенко

В Германии отказали предоставить политическое убежище экс-нардепу Александру Онищенко, которого подозревают в организации "газовых схем".

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