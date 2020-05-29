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ГБР арестовало коллекцию картин Порошенко – музей

Пятница, 29 мая 2020, 11:28
ГБР арестовало коллекцию картин Порошенко – музей

Музей Ивана Гончара сообщил, что Государственное бюро расследований арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Петра Порошенко.

Источник: Facebook-страница музея Гончара, телеграмм нардепа "Евросолидарности" Алексея Гончаренко

Дословно музей: "28 мая, примерно в 13:30, в музей снова пришли представители ГБР. Один из представителей показал свое удостоверение директору музея, Петру Ивановичу Гончару, и представился следователем.

Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко.

И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцию".

Детали: Сначала Гончаренко написал, что картины арестовали и "вынесли прямо из музея". В то же время, позже нардеп изменил свое сообщение, убрав оттуда слова, что картины вынесли из музея.

"Украинской правде" в пресс-службе Порошенко уточнили, что сейчас картины находятся в музее.

 

В музее Гончара отметили, что следователь не объяснил, какие действия классифицируются незаконными и могут ли все же провести выставку.

Копию расписки следователь не предоставил и не позволил ее сфотографировать. На вопрос, почему директор не может иметь копию этой расписки, ответа не дал.

Порошенко вызвали на допрос 29 мая, однако у него заверили, что он в ГБР не придет.

 

Предыстория:

  • 22 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников на 11 часов 26 мая.
  • Вместо допроса Порошенко во вторник открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве, в музее Гончара.
  • Сообщалось, что представители ГБР приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко его жене Марине, однако адвокат Порошенко эту информацию отрицает.
  • Позже директор музея Ивана Гончара заявил, что сотрудники ГБР не предоставили соответствующего решения суда и ворвались в музей, взломав дверь.
  • В Государственном бюро расследований заверили, что не применяли "какие-либо меры физического воздействия" у музея Ивана Гончара 26 мая.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоГБР
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