ГБР арестовало коллекцию картин Порошенко – музей
Музей Ивана Гончара сообщил, что Государственное бюро расследований арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Петра Порошенко.
Источник: Facebook-страница музея Гончара, телеграмм нардепа "Евросолидарности" Алексея Гончаренко
Дословно музей: "28 мая, примерно в 13:30, в музей снова пришли представители ГБР. Один из представителей показал свое удостоверение директору музея, Петру Ивановичу Гончару, и представился следователем.
Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко.
И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцию".
Детали: Гончаренко сообщил, что картины арестовали и "вынесли прямо из музея".
В музее Гончара отметили, что следователь не объяснил, какие действия классифицируются незаконными и могут ли все же провести выставку.
Копию расписки следователь не предоставил и не позволил ее сфотографировать. На вопрос, почему директор не может иметь копию этой расписки, ответа не дал.
Порошенко вызвали на допрос 29 мая, однако у него заверили, что он в ГБР не придет.
Предыстория:
- 22 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников на 11 часов 26 мая.
- Вместо допроса Порошенко во вторник открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве, в музее Гончара.
- Сообщалось, что представители ГБР приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко его жене Марине, однако адвокат Порошенко эту информацию отрицает.
- Позже директор музея Ивана Гончара заявил, что сотрудники ГБР не предоставили соответствующего решения суда и ворвались в музей, взломав дверь.
- В Государственном бюро расследований заверили, что не применяли "какие-либо меры физического воздействия" у музея Ивана Гончара 26 мая.