ГБР арестовало коллекцию картин Порошенко – музей

Музей Ивана Гончара сообщил, что Государственное бюро расследований арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Петра Порошенко.

Источник: Facebook-страница музея Гончара, телеграмм нардепа "Евросолидарности" Алексея Гончаренко

Дословно музей: "28 мая, примерно в 13:30, в музей снова пришли представители ГБР. Один из представителей показал свое удостоверение директору музея, Петру Ивановичу Гончару, и представился следователем.

Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко.

И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцию".

Детали: Гончаренко сообщил, что картины арестовали и "вынесли прямо из музея".

В музее Гончара отметили, что следователь не объяснил, какие действия классифицируются незаконными и могут ли все же провести выставку.

Копию расписки следователь не предоставил и не позволил ее сфотографировать. На вопрос, почему директор не может иметь копию этой расписки, ответа не дал.

Порошенко вызвали на допрос 29 мая, однако у него заверили, что он в ГБР не придет.

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