Ще трьом областям дозволили послабити карантин
Волинська, Закарпатська та Луганська області отримали дозвіл послабити обмеження, введені у зв’язку з коронавірусом, але ще 4 області не готові переходити до другого етапу зняття карантину.
Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я
Деталі: Послаблення карантину передбачає зокрема відновлення роботи міського та приміського транспорту, готелів (окрім хостелів, без ресторанів та без басейнів), проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб та без глядачів), а також проведення церковної служби (не більше 1 особи на 10 м²).
Станом на 29 травня не готові послаблювати карантин Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.
Перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Зокрема, мова йде про певну кількість хворих на 100 тисяч населення, про завантаженість ліжко-місць у лікарнях та рівень охоплення тестуванням.
Що було раніше: Станом на 27 травня 7 областей були не готові до другого етапу пом’якшення карантину.
Передісторія:
- Із 22 травня до 22 червня в Україні діє адаптивний карантин, впродовж якого в регіонах можуть бути різні обмеження через коронавірусну хворобу COVID-19.
- Загалом із 22 травня запроваджено другий етап пом’якшень. Перше послаблення карантину Кабінет міністрів зробив з 11 травня.
- МОЗ планує починати наступні етапи послаблення з 1 червня, 10 червня, й 21 червня.
- У квітні Кабінет міністрів передбачив 5 етапів виходу з карантину.