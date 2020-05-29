Ще трьом областям дозволили послабити карантин

Волинська, Закарпатська та Луганська області отримали дозвіл послабити обмеження, введені у зв’язку з коронавірусом, але ще 4 області не готові переходити до другого етапу зняття карантину.

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Послаблення карантину передбачає зокрема відновлення роботи міського та приміського транспорту, готелів (окрім хостелів, без ресторанів та без басейнів), проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб та без глядачів), а також проведення церковної служби (не більше 1 особи на 10 м²).

Станом на 29 травня не готові послаблювати карантин Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Зокрема, мова йде про певну кількість хворих на 100 тисяч населення, про завантаженість ліжко-місць у лікарнях та рівень охоплення тестуванням.

Що було раніше: Станом на 27 травня 7 областей були не готові до другого етапу пом’якшення карантину.

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