Еще трем областям разрешили ослабить карантин

Волынская, Закарпатская и Луганская области получили разрешение ослабить ограничения, введенные в связи с коронавирусом, но еще 4 области не готовы переходить ко второму этапу снятия карантина.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: Ослабление карантина предусматривает восстановление работы городского и пригородного транспорта, гостиниц (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведение церковной службы (не более 1 человека на 10 м²).

По состоянию на 29 мая не готовы ослаблять карантин Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. В частности, речь идет об определенном количестве больных 100 тысяч населения, о загруженности койко-мест в больницах и уровне охвата тестированием.

Что было раньше: По состоянию на 26 мая 7 областей были не готовы ослаблять карантин.

Предыстория: