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Еще трем областям разрешили ослабить карантин

Пятница, 29 мая 2020, 14:38

Волынская, Закарпатская и Луганская области получили разрешение ослабить ограничения, введенные в связи с коронавирусом, но еще 4 области не готовы переходить ко второму этапу снятия карантина.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: Ослабление карантина предусматривает восстановление работы городского и пригородного транспорта, гостиниц (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведение церковной службы (не более 1 человека на 10 м²).

По состоянию на 29 мая не готовы ослаблять карантин Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. 

 

Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. В частности, речь идет об определенном количестве больных 100 тысяч населения, о загруженности койко-мест в больницах и уровне охвата тестированием.

Что было раньше: По состоянию на 26 мая 7 областей были не готовы ослаблять карантин. 

Предыстория:

  • С 22 мая по 22 июня в Украине действует адаптивный карантин, в течение которого в регионах могут быть разные ограничения из-за коронавирусной болезни COVID-19.
  • В целом с 22 мая начался второй этап смягчений карантина. Первое ослабление карантина Кабинет министров сделал с 11 мая.
  • Минздрав планирует начинать следующие этапы ослабления с 1 июня, 10 июня и 21 июня.
  • В апреле Кабинет министров предусмотрел 5 этапов выхода из карантина.

Украинская правда
Темы: Волынская областьЗакарпатьеЛуганская областькарантинкоронавирус


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