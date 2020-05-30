Глава СБУ Баканов впервые показал декларацию: испанской фирмы там нет

Глава Службы безопасности Иван Баканов обнародовал декларацию, которая ранее была засекречена.

Источник: декларация Баканова за 2019 год

Детали: Баканов не указал в декларации, что с 2015 года является руководителем компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada.

Как свидетельствует выписка из реестра юридических лиц Испании, Баканов является руководителем испанской фирмы Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. К этому времени Баканов занимает в ней должность "administrador único" - "единоличный администратор, лицо уполномочено на все действия от имени фирмы". Однако согласно антикоррупционного законодательства Украины государственные служащие не могут занимать руководящие должности в частных структурах.

Иван Баканов владеет квартирой в Киеве площадью 56 кв.м. и третью квартиры площадью 85.8 кв.м. в Кривом Роге.

Жена главы СБУ Ивана Баканова Оксана, которая была ранее гражданкой России, владеет квартирой в Киеве площадью 56,3 кв.м. Баканов в 2019 году говорил, что жена находится в процессе оформления украинского гражданства.

В Киево-Святошинском районе Оксана Баканова имеет земельный участок в 2834 кв В том же районе Баканов имеет участки площадью 43 кв.м., 891 кв.м., 1502 кв.м. На одном из участков, принадлежащей семье Баканов продолжается строительство жилого дома.

Жена главы СБУ в собственности Volkswagen Touareg 2012 выпуска. Сам Баканов имеет в пользовании автомобиль Volkswagen Passat 1.8 2010 года.

В 2019 году Баканов получил за работу в "Квартал 95" 107 714 гривен. За семь месяцев работы в должности председателя СБУ Баканов получил 536 559 гривен.

Доход от занятия предпринимательской деятельностью жены в 2019 году составил 240 000 гривен. В Киевском колледже связи она получила 27 312 гривен.

233 евро, 16 долларов и 548 гривен семья Баканова держит на счетах в банках. Наличными семья Баканов сохраняет 170 000 долларов.

Напомним: