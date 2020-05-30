Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава СБУ Баканов впервые показал декларацию: испанской фирмы там нет

Суббота, 30 мая 2020, 22:00
Глава СБУ Баканов впервые показал декларацию: испанской фирмы там нет

Глава Службы безопасности Иван Баканов обнародовал декларацию, которая ранее была засекречена.

Источник: декларация Баканова за 2019 год

Детали: Баканов не указал в декларации, что с 2015 года является руководителем компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada.

Как свидетельствует выписка из реестра юридических лиц Испании, Баканов является руководителем испанской фирмы Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. К этому времени Баканов занимает в ней должность "administrador único" - "единоличный администратор, лицо уполномочено на все действия от имени фирмы". Однако согласно антикоррупционного законодательства Украины государственные служащие не могут занимать руководящие должности в частных структурах.

Иван Баканов владеет третью квартиры площадью 85.8 кв.м. в Кривом Роге.

Жена главы СБУ Ивана Баканова Оксана, которая была ранее гражданкой России, владеет квартирой в Киеве площадью 56,3 кв.м. Баканов в 2019 году говорил, что жена находится в процессе оформления украинского гражданства. Также Оксане Лазаренко принадлежит столичная квартира площадью 56 кв.м., где семья живет.

В Киево-Святошинском районе у женщины есть земельный участок в 2834 кв В том же районе Баканов имеет участки площадью 43 кв.м., 891 кв.м., 1502 кв.м. На одном из участков, принадлежащей семье Баканов продолжается строительство жилого дома.

Жена главы СБУ в собственности Volkswagen Touareg 2012 выпуска. Сам Баканов имеет в пользовании автомобиль Volkswagen Passat 1.8 2010 года.

В 2019 году Баканов получил за работу в "Квартал 95" 107 714 гривен. За семь месяцев работы в должности председателя СБУ Баканов получил 536 559 гривен.

Доход от занятия предпринимательской деятельностью жены в 2019 году составил 240 000 гривен. В Киевском колледже связи она получила 27 312 гривен.

233 евро, 16 долларов и 548 гривен семья Баканова держит на счетах в банках. Наличными семья Баканов сохраняет 170 000 долларов.

Напомним:

  • Декларации сотрудников СБУ были засекречены с 2016 года. В ведомстве это объясняли обеспечением безопасности спецслужащих. В 2019 году был принят Радой и подписан президентом Владимиром Зеленским закон, который перезагружает Нацагенство по предупреждению коррупции и, в частности, открывает декларации работников СБУ.

Украинская правда
Темы: БакановСБУдекларацииНАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Баканов
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Залужный не дал взорвать мосты в Киеве в начале полномасштабной войны – BBC
Как не стоит увольнять чиновников во время войны
Последние новости
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
Все новости...
Реклама: