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Наркоторговці на Одещині прикрили кілограми кокаїну "посіпаками" - СБУ

Вівторок, 5 травня 2020, 21:15
Наркоторговці на Одещині прикрили кілограми кокаїну посіпаками - СБУ

У порту "Південний" на Одещині вилучили більше 53 кілограмів кокаїну, який намагалися ввезти з однієї з країн Південної Америки.

Джерело: пресслужба СБУ, Державна прикордонна служба

Дослівно: "Співробітники Служби виявили першу партію важкого наркотику під час огляду в порту вантажного контейнера з бананами. 45 брикетів з високоякісним кокаїном були приховані серед легального вантажу.

Для підтвердження якості "товару" відправники маркували пакети своїм "фірмовим знаком" - зображенням "міньйона", що вказує на належність до одного з південноамериканських наркосиндикатів".

Деталі: В СБУ заявили, що кожен брикет був обгорнутий у свинцеве пакування для ускладнення виявлення наркотику сканером.

 
 
 

У відомстві вказали, що орієнтовна вартість вилученого кокаїну на чорному ринку становить понад 200 мільйонів гривень.

Прикордонники зауважують, що це не перше затримання важких наркотиків у пакунках з вигаданими персонажами в "Південному". У березні в цьому порту виявили понад 30 кілограмів кокаїну в контейнері, який прибув з Чилі. Цей товар маркували зображенням багатого дядька – персонажа гри "Монополія".

Українська правда
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