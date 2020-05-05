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Наркоторговці на Одещині прикрили кілограми кокаїну "міньйонами" - СБУ

Вівторок, 5 травня 2020, 21:15

У порту "Південний" на Одещині вилучили більше 53 кілограмів кокаїну, який намагалися ввезти з однієї з країн Південної Америки.

Джерело: Пресслужба СБУ

Дослівно: "Співробітники Служби виявили першу партію важкого наркотику під час огляду в порту вантажного контейнера з бананами. 45 брикетів з високоякісним кокаїном були приховані серед легального вантажу.

Для підтвердження якості "товару" відправники маркували пакети своїм "фірмовим знаком" - зображенням "міньйона", що вказує на належність до одного з південноамериканських наркосиндикатів".

Деталі: В СБУ заявили, що кожен брикет був обгорнутий у свинцеве пакування для ускладнення виявлення наркотику сканером.

 
 
 

У відомстві вказали, що орієнтовна вартість вилученого кокаїну на чорному ринку становить понад 200 мільйонів гривень.

Українська правда


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