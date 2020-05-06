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"Нафтогаз" каже, що заплатив за медвантаж з Китаю пів мільярда гривень

Середа, 6 травня 2020, 10:43

Голова правління НАК "Нафтоназ" Андрій Коболєв заявляє, що загальна вартість товарів медичного призначення, придбаних компанією для медзакладів України, становить близько пів мільярда гривень, більшу частину вантажу привіз літак "Мрія" 6 травня.   

Джерело: Коболєв на брифінгу в аеропорту "Антонов" у смт. Гостомель на Київщині, куди прилетіла "Мрія"

Пряма мова: "Сумарно вся партія з КНР коштує приблизно пів мільярда гривень, трохи менше. Ціна одного костюма – 15 доларів.

Закуплено все за кошти групи НАК "Нафтогаз України".

Деталі: За словами Коболєва, "Нафтогаз" придбав 500 тисяч захисних стерильних сертифікованих костюмів, які можуть використовуватися в лікарнях; 700 моніторів пацієнтів, які потрібні, як для пацієнтів з коронавірусом, так і в майбутньому для будь-яких пацієнтів у реанімації; 50 мобільних аратів рентгену і 50 мобільних апаратів УЗД, а також 50 тисяч респіраторних масок.

Левову частину цього вантажу (111,5 тонни) привезла "Мрія" 6 травня, 31,5 тонни 5 травня привіз до Києва літак АН-22 "Антей", третій літак з частино вантажу з цього замовлення чекають до кінця травня.

Літак зустрічали заступник керівника ОПУ Юлія Соколовська, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Вантаж з "Мрії" уже фактично розвантажили, найближчим часом його обіцяють безкоштовно передати до медичних закладів України.  

Що було раніше: Вранці 6 травня на Київщині приземлився літак "Мрія", який привіз другу велику партію гуманітарного медичного вантажу з Китаю.  

Передісторія:

  • 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак зустрічали президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владисдлав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. Загалом "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу.
  • Зеленський тоді сказав, що до поставки була причетна "не тільки державна команда, а й бізнес-учасники". Кажучи про маски з вантажу, президент зазначив, що вони підуть не лише лікарям, а й в аптеки. Однак тоді не озвучувалось, хто займався закупівлею.
  • Пізніше власник "Епіцентру", народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам ВР з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії "Епіцентр К". Він писав, що ці товари доставлені в Україну літаком "Мрія". Лист до Кличка був надрукований на депутатському бланку. За законом народні депутати не можуть поєднувати роботу у ВР з бізнесом, оскільки отримують заробітну плату від держави.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова пообіцяла вивчити ситуацію з компанією "Епіцентр" депутата Олександра Гереги щодо продажу масок.
  • В Офісі президента пояснили, що на літаку "Мрія", який доставляє в Україну медичні товари, частина вантажу є гуманітарною, а частина закуплена за кошти комерційних структур.
  • 28 квітня Офіс президента заявив, що далі постачанням засобів та обладнання для подолання епідемії COVID-19 займатиметься Міністерство охорони здоров’я України.
  • Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що доставку медичних товарів літаком "Мрія" оплатила компанія "Епіцентр", а президент його зустрів, бо "гордість".

Ірина Балачук, УП
Теми: НафтогазкоронавірусКитайУкраїна


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