"Нафтогаз" каже, що заплатив за медвантаж з Китаю пів мільярда гривень

Голова правління НАК "Нафтоназ" Андрій Коболєв заявляє, що загальна вартість товарів медичного призначення, придбаних компанією для медзакладів України, становить близько пів мільярда гривень, більшу частину вантажу привіз літак "Мрія" 6 травня.

Джерело: Коболєв на брифінгу в аеропорту "Антонов" у смт. Гостомель на Київщині, куди прилетіла "Мрія"

Пряма мова: "Сумарно вся партія з КНР коштує приблизно пів мільярда гривень, трохи менше. Ціна одного костюма – 15 доларів.

Закуплено все за кошти групи НАК "Нафтогаз України".

Деталі: За словами Коболєва, "Нафтогаз" придбав 500 тисяч захисних стерильних сертифікованих костюмів, які можуть використовуватися в лікарнях; 700 моніторів пацієнтів, які потрібні, як для пацієнтів з коронавірусом, так і в майбутньому для будь-яких пацієнтів у реанімації; 50 мобільних аратів рентгену і 50 мобільних апаратів УЗД, а також 50 тисяч респіраторних масок.

Левову частину цього вантажу (111,5 тонни) привезла "Мрія" 6 травня, 31,5 тонни 5 травня привіз до Києва літак АН-22 "Антей", третій літак з частино вантажу з цього замовлення чекають до кінця травня.

Літак зустрічали заступник керівника ОПУ Юлія Соколовська, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Вантаж з "Мрії" уже фактично розвантажили, найближчим часом його обіцяють безкоштовно передати до медичних закладів України.

Що було раніше: Вранці 6 травня на Київщині приземлився літак "Мрія", який привіз другу велику партію гуманітарного медичного вантажу з Китаю.

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