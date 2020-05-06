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Саакашвілі каже, що працюватиме у Нацраді реформ

Середа, 6 травня 2020, 12:52

Колишній президент Грузії та екскерівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що його мають призначити головою виконавчого комітету Національної ради реформ.

Джерело: коментар Саакашвілі DW.com

Пряма мова Саакашвілі на прохання підтвердити, чи його мають призначити секретарем Національної ради реформ: "Головою виконавчого комітету, а не секретарем".

Деталі: При цьому він не зміг назвати точну дату свого призначення на посаду.  

Довідка: Національна рада реформ була створена у 2014 році за указом п’ятого президента Петра Порошенка.

На сайті глави держави вказується, що рада є "спеціальним консультативно-дорадчим органом при президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації", і що її склад затверджує президент.

Що було раніше: 30 квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що для колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі знайшли інший формат роботи в українській владі, але відмовився говорити, про яку саме посаду йдеться.

Передісторія:

  • У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.
  • У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.
  • 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.
  • Однак у Грузії заявили, що вони досі вимагають екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною. Також там готові були викликати посла з України.К
  • Крім того, Саакашвілі не вдалося зразу переконати більшість фракції "Слуга народу" проголосувати за його призначення віцепрем’єром. 
  • Згодом Саакашвілі говорив депутатам уже про позицію радника Зеленського.

Теми: Саакашвілівладареформи


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