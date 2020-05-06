Саакашвілі каже, що працюватиме у Нацраді реформ
Колишній президент Грузії та екскерівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що його мають призначити головою виконавчого комітету Національної ради реформ.
Джерело: коментар Саакашвілі DW.com
Пряма мова Саакашвілі на прохання підтвердити, чи його мають призначити секретарем Національної ради реформ: "Головою виконавчого комітету, а не секретарем".
Деталі: При цьому він не зміг назвати точну дату свого призначення на посаду.
Довідка: Національна рада реформ була створена у 2014 році за указом п’ятого президента Петра Порошенка.
На сайті глави держави вказується, що рада є "спеціальним консультативно-дорадчим органом при президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації", і що її склад затверджує президент.
Що було раніше: 30 квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що для колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі знайшли інший формат роботи в українській владі, але відмовився говорити, про яку саме посаду йдеться.
Передісторія:
- У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.
- У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.
- 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.
- Однак у Грузії заявили, що вони досі вимагають екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною. Також там готові були викликати посла з України.К
- Крім того, Саакашвілі не вдалося зразу переконати більшість фракції "Слуга народу" проголосувати за його призначення віцепрем’єром.
- Згодом Саакашвілі говорив депутатам уже про позицію радника Зеленського.