Саакашвілі каже, що працюватиме у Нацраді реформ

Колишній президент Грузії та екскерівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що його мають призначити головою виконавчого комітету Національної ради реформ.

Джерело: коментар Саакашвілі DW.com

Пряма мова Саакашвілі на прохання підтвердити, чи його мають призначити секретарем Національної ради реформ: "Головою виконавчого комітету, а не секретарем".

Деталі: При цьому він не зміг назвати точну дату свого призначення на посаду.

Довідка: Національна рада реформ була створена у 2014 році за указом п’ятого президента Петра Порошенка.

На сайті глави держави вказується, що рада є "спеціальним консультативно-дорадчим органом при президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації", і що її склад затверджує президент.

Що було раніше: 30 квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що для колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі знайшли інший формат роботи в українській владі, але відмовився говорити, про яку саме посаду йдеться.

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