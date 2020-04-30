Саакашвілі знайшли нову посаду – Арахамія

Для колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі знайшли інший формат роботи в українській владі.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу 30 квітня



Пряма мова: "Голосів (за призначання Саакашвілі віцепрем’єром – ред.) вистачає, але Міхеіл Саакашвілі в останні кілька днів вів тривалі консультації з президентом, і вони знайшли інший формат, в якому вони будуть працювати. Нова посада".

Деталі: Він відмовився говорити, про яку саме посаду йдеться, пояснивши, що "це ініціатива президента".

При цьому Арахамія запевнив, що у випадку, якщо кандидатуру Саакашвілі все-таки пропонуватимуть на посаду віцепрем'єра з питань реформ, то в Раді будуть голоси за його призначення.

Нардеп додав, що про новий формат роботи з Саакашвілі повідомлять або 30 квітня, або на початку наступного тижня.

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