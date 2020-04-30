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Саакашвілі знайшли нову посаду – Арахамія

Четвер, 30 квітня 2020, 16:20

Для колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі знайшли інший формат роботи в українській владі.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу 30 квітня

Пряма мова: "Голосів (за призначання Саакашвілі віцепрем’єром – ред.) вистачає, але Міхеіл Саакашвілі в останні кілька днів вів тривалі консультації з президентом, і вони знайшли інший формат, в якому вони будуть працювати. Нова посада".

Деталі: Він відмовився говорити, про яку саме посаду йдеться, пояснивши, що "це ініціатива президента".

При цьому Арахамія запевнив, що у випадку, якщо кандидатуру Саакашвілі все-таки пропонуватимуть на посаду віцепрем'єра з питань реформ, то в Раді будуть голоси за його призначення.

Нардеп додав, що про новий формат роботи з Саакашвілі повідомлять або 30 квітня, або на початку наступного тижня.

Передісторія:

  • У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.
  • У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.
  • 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.
  • Однак у Грузії заявили, що вони досі вимагають екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною. Також там готові були викликати посла з України.К
  • Крім того, Саакашвілі не вдалося зразу переконати більшість фракції "Слуга народу" проголосувати за його призначення віцепрем’єром. 
  • Згодом Саакашвілі говорив депутатам уже про позицію радника Зеленського.

Ірина Балачук, УП
Теми: АрахаміяСаакашвіліВерховна Рада


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