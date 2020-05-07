У Польщі кажуть, що пункт пропуску у Рава Руській залишається закритим

У Польщі повідомляють, що прикордонний пункт пропуску "Рава Руська-Гребенне" залишається надалі закритим, оскільки польська сторона не отримувала від України запиту щодо його відкриття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на урядовий портал Польщі та прес-службу посольства Польщі в Україні.

"У зв`язку з інформацією, яка з`являється в мас-медіа про відновлення українською стороною контролю для пропуску через кордон в КПП "Рава-Руська – Гребенне", інформуємо, що до відповідних органів Республіки Польщі, як дотепер, не надходив жоден запит щодо цього", - йдеться у повідомленні.

Вчора на порталі українського Кабміну з’явилося повідомлення про те, що уряд 6 травня прийняв рішення, яким відновлюється робота пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Рава-Руська" та, для морського сполучення "Скадовський морський торговельний порт", які були тимчасово закриті у зв’язку з пандемією.

"Ще вчора разом з Віце-прем’єр-міністром Олексієм Резніковим ми перебували зі спільною робочою поїздкою у Херсонській області, у ході якої, у тому числі, відвідали Скадовський морський порт. Сьогодні вже маємо рішення – і це рішення одноголосне. Пункти пропуску через кордон для морського сполучення у Скадовському порту та для автомобільного сполучення "Рава-Руська" відновлюють свою роботу", - заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

На цій підставі низка ЗМІ повідомили, що пункт пропуску у Рава-Руській відновлює роботу.