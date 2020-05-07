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Укр / Рус

В Польше говорят, что пункт пропуска в Раве Русской остается закрытым

Четверг, 7 мая 2020, 14:56

В Польше сообщают, что пограничный пункт пропуска "Рава-Руска - Гребенне" остается закрытым, поскольку польская сторона не получала от Украины запроса о его открытии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на правительственный портал Польши и пресс-службу посольства Польши в Украине.

"В связи с информацией, которая появляется в СМИ о восстановлении украинской стороной контроля для пропуска через границу на КПП "Рава-Руска - Гребенне", информируем, что в соответствующие органы Республики Польша до сих пор не поступал ни один запрос по этому поводу", - говорится в сообщении.

Вчера на портале украинского Кабмина появилось сообщение о том, что правительство 6 мая приняло решение, которым восстанавливается работа пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Рава-Русская" и для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт", временно закрытые в связи с пандемией.

"Еще вчера вместе с вице-премьером Алексеем Резниковым мы находились с рабочей поездкой в ​​Херсонской области, в ходе которой, в том числе, посетили Скадовский морской порт. Сегодня уже есть решение - и это решение единогласно. Пункты пропуска через границу для морского сообщения в Скадовском порту и для автомобильного сообщения "Рава-Русская" возобновляют свою работу", - заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

На этом основании ряд СМИ сообщили, что пункт пропуска в Рава-Русской возобновляет работу.



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