Саакашвілі заявив, що Україну потрібно "витягувати із болота"

Новопризначений голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі наголосив, що Україну треба витягувати з болота, а може це зробити лише президент Володимир Зеленський.

Джерело: Саакашвілі у Facebook

Пряма мова Саакашвілі: "Сьогодні я мав тривалу і цікаву зустріч з президентом Зеленським… Мені дуже сподобався його настрій, тому що сам факт мого призначення показує, що він готовий йти на неординарні кроки, проти яких його відмовляла величезна кількість людей. В основному його відмовляли ті, хто хочуть, щоб в Україні зберігався статус кво, а статус кво — це болото.

Україну треба витягувати з болота, а це може зробити тільки президент, який ніколи не був злодієм і ніколи ним не стане (я впевнений, що президент Зеленський таким і є), і у якого є амбіція залишитися в історії України людиною, яка змогла щось то зробити для свого народу і для кожного українця".

Що було раніше: Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

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