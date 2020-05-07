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Саакашвілі заявив, що Україну потрібно "витягувати із болота"

Четвер, 7 травня 2020, 23:53
Саакашвілі заявив, що Україну потрібно витягувати із болота

Новопризначений голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі наголосив, що Україну треба витягувати з болота, а може це зробити лише президент Володимир Зеленський.

Джерело: Саакашвілі у Facebook

Пряма мова Саакашвілі: "Сьогодні я мав тривалу і цікаву зустріч з президентом Зеленським… Мені дуже сподобався його настрій, тому що сам факт мого призначення показує, що він готовий йти на неординарні кроки, проти яких його відмовляла величезна кількість людей. В основному його відмовляли ті, хто хочуть, щоб в Україні зберігався статус кво, а статус кво — це болото.

Україну треба витягувати з болота, а це може зробити тільки президент, який ніколи не був злодієм і ніколи ним не стане (я впевнений, що президент Зеленський таким і є), і у якого є амбіція залишитися в історії України людиною, яка змогла щось то зробити для свого народу і для кожного українця".

Що було раніше: Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Передісторія:

  • У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.
  • У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.
  • 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.
  • Однак у Грузії заявили, що вони досі вимагають екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною. Також там готові були викликати посла з України.К
  • Крім того, Саакашвілі не вдалося зразу переконати більшість фракції "Слуга народу" проголосувати за його призначення віцепрем’єром. 
  • Згодом Саакашвілі говорив депутатам уже про позицію радника Зеленського.

Українська правда

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Теми: СаакашвіліЗеленськийУкраїна
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