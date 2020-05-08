Колишні "азовці" заявляють, що Білецький побив їх через Стерненка

Колишніх добровольців "Азова" Назарія Кравченка та Сергія Філімонова побили колишні побратими включно з засновником "Азова" Андрієм Білецьким.

Джерело: пости Назарія Кравченка та адвоката Масі Найєма у Facebook

Деталі: Ввечері 7 травня Кравченко та Філімонов були запрошені на бесіду з Білецьким, але замість розмови їх побили.

За твердженням Кравченка, це сталося через підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, проти якого відкрито провадження за вбивство при захисті від нападу.

Кравченко фотографіями вказав на чотирьох осіб.

Отримати коментар Білецького з цього приводу "Українській правді" поки не вдалося.

Пряма мова Кравченка: "Вчора увечері з Сергієм Філімоновим були запрошені на бесіду з Андрієм Білецьким. Але, як виявилось, бесіда колишніх побратимів і не планувалась, бо нас пів ночі колективно намагались переконати не підтримувати Сергія Стерненка. Головними аргументами були удари в голову та допити.

Дякую усім побратимам за їхні час та натхнення в спробах переконати мене, але хочу заявити, що буду й далі підтримувати Сергія. Своїх не кидають".

Пряма мова Найєма: "Побили Назарія Кравченка та Сергія Філімонова. Сталось це на зустрічі, на якій вони були запрошені для бесіди із Андрієм Білецьким. Зустрічі фактично не було. Їх били. В тому числі і сам Андрій.

Вимагали дати інформацію хто замовив медійну підтримку Сергія Стерненка. Ну що ж... дякуємо за дуже тонкий натяк…

І питання до Офісу президента України: а це вже та справедливість, про яку казав Зеленський? Чи ще чекати?".