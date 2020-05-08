Колишні "азовці" заявляють, що Білецький побив їх через Стерненка

Колишніх добровольців "Азова" Назарія Кравченка та Сергія Філімонова побили побратими включно з засновником "Азова" й лідером "Нацкорпусу" Андрієм Білецьким.

Джерело: пости Назарія Кравченка та адвоката Масі Найєма у Facebook

Деталі: Ввечері 7 травня Кравченко та Філімонов були запрошені на бесіду з Білецьким, але замість розмови їх побили.

За твердженням Кравченка, це сталося через підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, проти якого відкрито провадження за вбивство при захисті від нападу.

Кравченко фотографіями вказав на чотирьох осіб.

Отримати коментар Білецького з цього приводу "Українській правді" поки не вдалося.

Пряма мова Кравченка: "Вчора увечері з Сергієм Філімоновим були запрошені на бесіду з Андрієм Білецьким. Але, як виявилось, бесіда колишніх побратимів і не планувалась, бо нас пів ночі колективно намагались переконати не підтримувати Сергія Стерненка. Головними аргументами були удари в голову та допити.

Дякую усім побратимам за їхні час та натхнення в спробах переконати мене, але хочу заявити, що буду й далі підтримувати Сергія. Своїх не кидають".

Пряма мова Найєма: "Побили Назарія Кравченка та Сергія Філімонова. Сталось це на зустрічі, на якій вони були запрошені для бесіди із Андрієм Білецьким. Зустрічі фактично не було. Їх били. В тому числі і сам Андрій.

Вимагали дати інформацію хто замовив медійну підтримку Сергія Стерненка. Ну що ж... дякуємо за дуже тонкий натяк…

І питання до Офісу президента України: а це вже та справедливість, про яку казав Зеленський? Чи ще чекати?".

Довідково: Сергій Філімонов – доброволець полку "Азов", колишній керівник "Цивільного корпусу Азов" у Києві і колишній керівник київського осередку партії "Національний корпус".

Назарій Кравченко – один із засновників "Цивільного корпусу Азов", перший заступник голови політичної партії "Національний корпус".

Андрій Білецький – засновник та екс-командир полку "Азов", лідер партії "Національний корпус". Він був народним депутатом у Верховній Раді 8 скликання.

Нагадаємо: 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, який у 2018 році смертельно поранив нападника.

У 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник. Перед цим 7 лютого 2018 року на Стерненка напали біля його будинку. 1 травня 2018 року невідомий вистрілив у нього ззаду з травматичної зброї.

Поліція розслідує убивство нападника на Стерненка під час нападу як умисне. Справу передали до Києва. Активіста підозрюють також у нападі на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси в листопаді 2017 року.