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До Парку слави в Києві прийшли десятки людей, там проводять дезінфекцію

Субота, 9 травня 2020, 13:36
Укрінформ

У заходах з нагоди Дня перемоги у столичному Парку Вічної Слави взяли участь десятки людей.

Джерело: hromadske, ДСНС, Укрінформ

Деталі: Як повідомляє hromadske, у суботу в Парку Вічної Слави відбулася хода та покладання квітів до меморіалу.

Організатори заходу – ГО "Громадська солідарність" та Київська міська організація ветеранів.

Попри карантин, десятки людей покладали квіти біля меморіалу.

Зокрема, на акцію до Дня перемоги чоловік прийшов у пілотці СРСР. Поліція попросила зняти її та віддати для складання протоколу, але чоловік відмовився віддавати головний убір.

Повідомляється також, що під час заходів люди у захисних костюмах дезінфікували територію.

Разом з тим, пресслужба ДСНС повідомила, що 9 травня на Алеї Героїв Крут та на території парку Вічної Слави щогодини здійснюються заходи з дезінфекції з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції.

 
ДСНС

Водночас прессекретар Печерського райуправління поліції Києва Оксана Тищенко повідомила Укрінформу, що сутичок під час акцій у суботу біля Парку Слави не було.

 
 

Що передувало: У суботу зранку київська поліція посилила заходи безпеки під час заходів, які заплановані 9 травня. 

Українська правда
Теми: День ПеремогиКиївакції


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