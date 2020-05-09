До Парку слави в Києві прийшли десятки людей, там проводять дезінфекцію

У заходах з нагоди Дня перемоги у столичному Парку Вічної Слави взяли участь десятки людей.

Джерело: hromadske, ДСНС, Укрінформ

Деталі: Як повідомляє hromadske, у суботу в Парку Вічної Слави відбулася хода та покладання квітів до меморіалу.

Організатори заходу – ГО "Громадська солідарність" та Київська міська організація ветеранів.

Попри карантин, десятки людей покладали квіти біля меморіалу.

На акцію до Дня перемоги над нацизмом у Києві чоловік прийшов у пілотці СРСР — поліція попросила зняти її та віддати для складання протоколу. Але чоловік відмовився віддавати головний убір pic.twitter.com/UeAhUxWqwz — hromadske (@HromadskeUA) May 9, 2020

Зокрема, на акцію до Дня перемоги чоловік прийшов у пілотці СРСР. Поліція попросила зняти її та віддати для складання протоколу, але чоловік відмовився віддавати головний убір.

У Києві, попри карантин, влаштували акцію до Дня перемоги над нацизмом, покладали квіти до меморіалу у Парку Слави. А потім прийшли люди у захисних костюмах та продезінфікували територію pic.twitter.com/QFXubdcZp0 — hromadske (@HromadskeUA) May 9, 2020

Повідомляється також, що під час заходів люди у захисних костюмах дезінфікували територію.

Разом з тим, пресслужба ДСНС повідомила, що 9 травня на Алеї Героїв Крут та на території парку Вічної Слави щогодини здійснюються заходи з дезінфекції з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції.

ДСНС

Водночас прессекретар Печерського райуправління поліції Києва Оксана Тищенко повідомила Укрінформу, що сутичок під час акцій у суботу біля Парку Слави не було.

Що передувало: У суботу зранку київська поліція посилила заходи безпеки під час заходів, які заплановані 9 травня.