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Трамвай "Сталіно" та "Побєда" Пушиліна: з'явилися фото гулянь 9 травня в ОРДЛО

Субота, 9 травня 2020, 21:22

В окупованих Донецьку і Луганську загарбники на честь 9 травня влаштували "переможні" автопробіги, запустили "переможний" трамвай та залучили байкерів з прапорами СРСР.

Джерело: російське видання ТАСС

Деталі: місцеві інтернет-ресурси ОРДЛО, на які посилається ТАСС, відзначають, що тисячі жителів з'їхалися на своїх машинах до Донецька, "аби взяти участь в автопробігу Великої Перемоги".

У Донецьку колону очолив ватажок "ДНР" Денис Пушилін на радянському автомобілі "Побєда".

 

Аналогічним чином 9 травня відзначали і в Луганську. Колони машин роз'їжджали по окупованому місту з символікою СРСР і прапорами "республік" ОРДЛО.

При цьому акцію в Луганську організував "депутат народної ради" ОРЛО Денис Колесніков.

 
 
 

Теми: ОРДЛО9 травняокупаціяДонецькЛуганськ


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