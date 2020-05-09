Трамвай "Сталіно" та "Побєда" Пушиліна: з'явилися фото гулянь 9 травня в ОРДЛО

В окупованих Донецьку і Луганську загарбники на честь 9 травня влаштували "переможні" автопробіги, запустили "переможний" трамвай та залучили байкерів з прапорами СРСР.

Джерело: російське видання ТАСС

Деталі: місцеві інтернет-ресурси ОРДЛО, на які посилається ТАСС, відзначають, що тисячі жителів з'їхалися на своїх машинах до Донецька, "аби взяти участь в автопробігу Великої Перемоги".

У Донецьку колону очолив ватажок "ДНР" Денис Пушилін на радянському автомобілі "Побєда".

Аналогічним чином 9 травня відзначали і в Луганську. Колони машин роз'їжджали по окупованому місту з символікою СРСР і прапорами "республік" ОРДЛО.

При цьому акцію в Луганську організував "депутат народної ради" ОРЛО Денис Колесніков.