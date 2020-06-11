Представители ОРДЛО будут участвовать в заседаниях ТКГ постоянно – ОП

Приглашенные украинской стороной к Трехсторонней контактной группы представители отдельных районов Донецкой и Луганской области будут участвовать в заседаниях на постоянной основе в качестве советников украинской делегации.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с целью проведения предусмотренных минского договоренностями консультаций.

Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации – представители ОРДЛО Украины примут участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе".

Детали: Как ранее сообщалось, к участию в ТКГ от Донетчины пригласили журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша. Луганщину будут представлять председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Новые участники ТКГ отметили необходимость учитывать интересы более 1,5 млн переселенцев.

Очередное заседание состоялось в режиме видеоконференции. Украинская сторона в очередной раз заявила о приоритетности прекращении огня.

Также Украина подтвердила, что готова открыть два новых КПВВ.

Кроме того, украинская делегация предложила провести дополнительное заседание группы по политике безопасности "для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств".

Возможность проведения местных выборов на Донбассе, по мнению украинской стороны, возможно лишь тогда, когда иностранные войска будут выведены, незаконные формирования разоружены, а контроль над границей будет восстановлен.

Сейчас в работе ТКГ объявлен технический перерыв до 15 июня.

Напомним: