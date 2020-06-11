Все разделы
Укр / Рус

Представители ОРДЛО будут участвовать в заседаниях ТКГ постоянно – ОП

Четверг, 11 июня 2020, 01:00

Приглашенные украинской стороной к Трехсторонней контактной группы представители отдельных районов Донецкой и Луганской области будут участвовать в заседаниях на постоянной основе в качестве советников украинской делегации.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с целью проведения предусмотренных минского договоренностями консультаций.

Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации – представители ОРДЛО Украины примут участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе".

Детали: Как ранее сообщалось, к участию в ТКГ от Донетчины пригласили журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша. Луганщину будут представлять председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Новые участники ТКГ отметили необходимость учитывать интересы более 1,5 млн переселенцев.

Очередное заседание состоялось в режиме видеоконференции. Украинская сторона в очередной раз заявила о приоритетности прекращении огня.

Также Украина подтвердила, что готова открыть два новых КПВВ.

Кроме того, украинская делегация предложила провести дополнительное заседание группы по политике безопасности  "для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств".

Возможность проведения местных выборов на Донбассе, по мнению украинской стороны, возможно лишь тогда, когда иностранные войска будут выведены, незаконные формирования разоружены, а контроль над границей будет восстановлен.

Сейчас в работе ТКГ объявлен технический перерыв до 15 июня.

Напомним: 

  • 15 мая на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на следующей встрече ТКГ Украина представит группу представителей ОРДЛО, в частности, из числа украинских граждан – внутренне перемещенных лиц, которые "могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований".
  • Еще в декабре 2019 года Андрей Ермак говорил, что команда Владимира Зеленского будет продвигать идею о расширении или замене представителей ОРДЛО в составе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
  • 4 мая 2020 года, после неприятия идеи "Консультативного совета" с представителями Донбасса, Ермак заявил, что Киев не будет вести консультации с лицами с двойным гражданством, но готов согласовывать некоторые законы с представителями оккупированных территорий, которые остались гражданами Украины и не участвовали в вооруженных действиях.

Украинская правда
Темы: ТКГМинские соглашенияДонбассОфис президента


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПравительство подписало ВИЭ-меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии

Зеленский хотел сделать Богдана генпрокурором, а теперь с ним не общается

В суде по MH17 раскрыли показания очевидца запуска ракеты

Медведчук задекларировал долю в телеканале 1+1 – "Схемы"

Начался отбор кандидатуры на вице-премьера по ОПК и космосу. Список

Появилось видео, как Порошенко удалось избежать вручения подозрения

Все главные новости...
ТКГ
Волкер похвалил команду Зеленского в ТКГ и назвал "гибкими"
Журналисты вместо сепаратистов в ТКГ: появилась реакция России и ОРДЛО
Впервые к работе ТКГ привлекли представителей ОРДЛО
Последние новости
08:09
Самолет РФ впервые в 2020 году нарушил воздушное пространство Эстонии
08:00
Главные новости среды и ночи: подозрение Порошенко, штраф Зеленскому
07:14
Трое военных получили ранения на Донбассе – ООС
06:15
Генассамблея ООН впервые состоится в режиме видеоконференции
05:28
У посольства США в Багдаде упала ракета
04:31
Коронавирус: в мире обнаружили еще 134 тысячи больных
03:36
Мужчина подорвал себя гранатой в Харьковской области
02:49
На Ровенщине подтвердили 35 случаев коронавируса: заболел двухлетний ребенок
01:58
В ВОЗ считают необычной низкую смертность от COVID-19 в РФ
01:00
Представители ОРДЛО будут участвовать в заседаниях ТКГ постоянно – ОП
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!