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Росія звинуватила Україну в виході з "Мінського процесу" і саботажі обміну

Четвер, 11 червня 2020, 08:28

Представник Росії у Тристоронньої контактній групі щодо Донбасу Борис Гризлов заявив, що Київ відмовився обговорювати політичну частину Мінського комплексу заходів із представниками "самопроголошених ДНР і ЛНР" і фактично вийшов із "Мінського процесу".

Джерело: Гризлов журналістам, російський "Интерфакс"

Пряма мова повпреда РФ: "Київ відмовляється обговорювати політичні питання відповідно до пунктів 11, 12 Комплексу заходів із виконання Мінських угод, із представниками Донецька, Луганська – і збирається обговорювати їх із колишніми жителями Донбасу, які зараз проживають на території України.

Київ вирішив вести переговори з людьми, яких сам і призначив. Така позиція фактично означає вихід України з Мінського процесу".

Інші подробиці: Гризлов також звинуватив владу України в саботажі процесу обміну полоненими на Донбасі. Крім того, повпред РФ розцінив як провокацію відкриття Києвом пунктів пропуску на Донбасі.

Пряма мова Гризлова: "Ми бачимо, що київська влада продовжує курс на загострення ситуації в Донбасі. Україна навмисно зриває процес обміну утримуваних осіб, відмовляється від своїх зобов'язань не переслідувати осіб, які пройшли процедуру обміну, даних раніше.

Представники Києва сьогодні в односторонньому порядку відкрили пропускні пункти на лінії зіткнення. Раніше в чергах, причому влаштованих саме Києвом, уже були смертельні випадки. В умовах спеки і епідемії ситуація на пропускних пунктах може бути значно гіршою.

Одностороннє рішення України щодо пропуску через лінію зіткнення, без узгодження з Донбасом – це провокація.

Рішення про припинення вогню Києвом не прийнято.

Щодо нових ділянок розведення київська сторона робить лише декларації, при цьому відмовляється обговорювати конкретні координати – це лише імітація роботи, а не виконання рішень.

Україна, як і раніше не дає гарантій безпеки, на весь період робіт, необхідних для підготовки інфраструктури для відкриття нових пропускних пунктів у Щасті й Золотому".

Передісторія:

  • 10 червня до участі в засіданні Тристоронньої контактної групи Україна вперше долучила переселенців із окупованого проросійськими силами Донбасу: від Донеччини – журналістів Дениса Казанського і Сергія Гармаша, від Луганщини – голову Міжнародної громадської організації Вадима Горана й лікаря Костянтина Лібстера. 
  • Офіс президента України заявив, що запрошені українською стороною до ТКГ представники окремих районів Донецької та Луганської області (ОРДЛО) братимуть участь у засіданнях на постійній основі у якості радників української делегації.

Теми: ТКГМінські угодиРосіяДонбас


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