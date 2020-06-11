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Россия обвинила Украину в выходе из "Минского процесса" и саботаже обмена  

Четверг, 11 июня 2020, 08:28
Россия обвинила Украину в выходе из Минского процесса и саботаже обмена  

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями "самопровозглашенных ДНР и ЛНР" и фактически вышел из "Минского процесса".

Источник: Грызлов журналистам, российский "Интерфакс"

Прямая речь полпреда РФ: "Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины.

Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса".

Другие подробности: Грызлов также обвинил власти Украины в саботаже процесса обмена пленными на Донбассе. Кроме того, полпред РФ расценил как провокацию открытие Киевом пунктов пропуска на Донбассе

Прямая речь Грызлова: "Мы видим, что киевская власть продолжает курс на обострение ситуации в Донбассе. Украина преднамеренно срывает процесс обмена удерживаемых лиц, отказывается от своих обязательств не преследовать лиц, прошедших процедуру обмена, данных ранее.

Представители Киева сегодня в одностороннем порядке открыли пропускные пункты на линии соприкосновения. Ранее в очередях, причем устроенных именно Киевом, уже были смертельные случаи. В условиях жары и эпидемии ситуация на пропускных пунктах может быть намного хуже.

Одностороннее решение Украины по пропуску через линию соприкосновения, без согласования с Донбассом – это провокация.

Решение о прекращении огня Киевом не принято.

По новым участкам разведения киевская сторона делает только декларации, при этом отказывается обсуждать конкретные координаты – это лишь имитация работы, а не выполнение решений.

Украина по-прежнему не дает гарантий безопасности, на весь период работ, необходимых для подготовки инфраструктуры для открытия новых пропускных пунктов в Счастье и Золотом".

Предыстория:

  • 10 июня к участию в заседании Трехсторонней контактной группы Украина впервые привлекла переселенцев из оккупированного пророссийскими силами Донбасса: от Донецкой области – журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша, от Луганской области – главу Международной общественной организации Вадима Горана и врача Константина Либстера.
  • Офис президента Украины заявил, что приглашенные украинской стороной к ТКГ представители отдельных районов Донецкой и Луганской области (ОРДЛО) будут принимать участие в заседаниях на постоянной основе в качестве советников украинской делегации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТКГМинские соглашенияРосcияДонбасс
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