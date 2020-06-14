У ще одного нардепа підтвердили COVID-19

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Перебийніс захворів на коронавірус.

Джерело: заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі для LIGA.net

Деталі: За словами Кравчук, Перебийніс почувається нормально. Наразі він перебуває вдома на самоізоляції.

Водночас апарат Верховної Ради складає перелік осіб, з якими контактував депутат.

Заступниця голови фракції також повідомила, що комітет, до якого входить нардеп, проводив засідання в режимі відеоконференції.

На минулому ж тижні Перебийніс у парламенті не був, – розповіла Кравчук.

Цю ж інформацію у своєму Telegram підтвердив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Нагадаємо: