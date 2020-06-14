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У ще одного нардепа підтвердили COVID-19

Неділя, 14 червня 2020, 01:09
У ще одного нардепа підтвердили COVID-19
Фото: facebook Максим Перебийніс

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Перебийніс захворів на коронавірус.

Джерело: заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі для LIGA.net

Деталі: За словами Кравчук, Перебийніс почувається нормально. Наразі він перебуває вдома на самоізоляції. 

Водночас апарат Верховної Ради складає перелік осіб, з якими контактував депутат.

Заступниця голови фракції також повідомила, що комітет, до якого входить нардеп, проводив засідання в режимі відеоконференції.

На минулому ж тижні Перебийніс у парламенті не був, – розповіла Кравчук. 

Цю ж інформацію у своєму Telegram підтвердив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. 

Нагадаємо:

  • Раніше коронавірус виявляли зокрема у таких нардепів: Валерій Божик (СН), Руслан Горбенко (СН),Володимир Ватрас (СН),  Олег Мейдич (Батьківщина), Сергій Шахов (Довіра), Віталій Борт, Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Ганна Скороход (позафракційна), Олександр Лукашев (ОПЗЖ).
  • Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що від 10 до 15 народних депутатів перехворіли коронавірусною хворобою COVID-19.

Українська правда
Теми: Верховна РадакоронавірусСлуга народу
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