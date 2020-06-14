У ще одного нардепа підтвердили COVID-19
Неділя, 14 червня 2020, 01:09
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Перебийніс захворів на коронавірус.
Джерело: заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі для LIGA.net
Деталі: За словами Кравчук, Перебийніс почувається нормально. Наразі він перебуває вдома на самоізоляції.
Водночас апарат Верховної Ради складає перелік осіб, з якими контактував депутат.
Заступниця голови фракції також повідомила, що комітет, до якого входить нардеп, проводив засідання в режимі відеоконференції.
На минулому ж тижні Перебийніс у парламенті не був, – розповіла Кравчук.
Цю ж інформацію у своєму Telegram підтвердив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
Нагадаємо:
- Раніше коронавірус виявляли зокрема у таких нардепів: Валерій Божик (СН), Руслан Горбенко (СН),Володимир Ватрас (СН), Олег Мейдич (Батьківщина), Сергій Шахов (Довіра), Віталій Борт, Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Ганна Скороход (позафракційна), Олександр Лукашев (ОПЗЖ).
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що від 10 до 15 народних депутатів перехворіли коронавірусною хворобою COVID-19.
Українська правда