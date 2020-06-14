У еще одного нардепа подтвердили COVID-19
Воскресенье, 14 июня 2020, 01:09
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Перебийнос заболел коронавирусом.
Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии для LIGA.net
Детали: По словам Кравчук, Перебийнос чувствует себя нормально. Сейчас он находится дома на самоизоляции.
В то же время аппарат Верховной Рады составляет перечень лиц, с которыми контактировал депутат.
Заместитель председателя фракции также сообщила, что комитет, в который входит нардеп, проводил заседания в режиме видеоконференции.
На прошлой же неделе Перебийнис в парламенте не был, – рассказала Кравчук.
Эту же информацию в своем Telegram подтвердил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Напомним:
- Ранее коронавирус проявляли в частности в таких нардепов: Валерий Божик (СН), Руслан Горбенко (СН), Владимир Ватрас (СН), Олег Мейдич (Родина), Сергей Шахов (Доверие), Виталий Борт, Игорь Киселев (ОПЗЖ), Сергей Рудик ( внефракционный), Анна Скороход (внефракционный), Александр Лукашев (ОПЗЖ).
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что от 10 до 15 народных депутатов переболели коронавирусной болезнью COVID-19.