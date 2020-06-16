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Для Порошенко будут просить арест с альтернативой 10 миллионов залога

Вторник, 16 июня 2020, 16:19
Для Порошенко будут просить арест с альтернативой 10 миллионов залога
Фото eurosolidarity.org

Офис Генерального прокурора будет ходатайствовать перед судом о заключении пятого президента Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Источник: пресс-служба ОГП в комментарии "Украинской правде", адвокат Порошенко Илья Новиков на брифинге 16 июня и в комментарии "Укринформу"

Детали: По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, заседание по избранию меры пресечения назначено на 15:15 18 июня в Печерском суде.

Он также добавил, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.

Что было раньше: 16 июня умер отец пятого президента Украины Алексей Порошенко.

Читайте также: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоОфис генпрокурора
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