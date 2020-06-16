Для Порошенко будут просить арест с альтернативой 10 миллионов залога
Офис Генерального прокурора будет ходатайствовать перед судом о заключении пятого президента Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Источник: пресс-служба ОГП в комментарии "Украинской правде", адвокат Порошенко Илья Новиков на брифинге 16 июня и в комментарии "Укринформу"
Детали: По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, заседание по избранию меры пресечения назначено на 15:15 18 июня в Печерском суде.
Он также добавил, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.
Что было раньше: 16 июня умер отец пятого президента Украины Алексей Порошенко.
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Предыстория:
- 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
- Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
- Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.