Для Порошенко будут просить арест с альтернативой 10 миллионов залога

Офис Генерального прокурора будет ходатайствовать перед судом о заключении пятого президента Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Источник: пресс-служба ОГП в комментарии "Украинской правде", адвокат Порошенко Илья Новиков на брифинге 16 июня и в комментарии "Укринформу"

Детали: По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, заседание по избранию меры пресечения назначено на 15:15 18 июня в Печерском суде.

Он также добавил, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.

Что было раньше: 16 июня умер отец пятого президента Украины Алексей Порошенко.

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