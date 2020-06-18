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Суд по делу Порошенко отложили на июль

Четверг, 18 июня 2020, 16:28
Суд по делу Порошенко отложили на июль
ФОТО НАЗАРИЙ МАНЗИЛЮК, УП

Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Источник: заседание суда 18 июня

Прямая речь Порошенко после заседания: "Они пытались дать нам взятку, заменить арест с содержанием под стражей на личное обязательство. Порошенко взяток не берет и брать не будет. Они это делают, чтобы отобрать паспорт и не дать возможность Порошенко мобилизовать мир на поддержку Украины".

Детали: Следственный судья Сергей Вовк отложил заседание до 1 июля на 14.00. Волк принял ходатайство об изменении меры пресечения от прокуратуры и отметил, что откладывает заседание, чтобы предоставить время защите.

Адвокаты Порошенко возражали против такого решения и отметили, что ждут решения Вовка по сути, однако заседание отложили.

В частности, во время заседания прокуратура изменила свое ходатайство и просила избрать ему меру пресечения в виде личного обязательства вместо заключения под стражу с возможностью внесения 10 млн гривен залога.

Защита Порошенко выступила против нового ходатайства прокуратуры. Адвокат Илья Новиков сказал, что новое ходатайство может будет основанием, чтобы отложить заседание, чего защита не хочет.

Со стороны следствия и прокуратуры участие в заседании принимали 6 человек.

После заседания часть толпы, собравшейся возле суда в поддержку Порошенко, двинулась на Банковую к офису президента. Сам Порошенко отметил, что должен отвезти гроб отца в церковь и проведет всю ночь в храме, после чего уехал.

Напомним:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в Печерском суде. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Украинская правда

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Темы: Порошенкосуд
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