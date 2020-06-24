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Танки, "Оcы", "Смерчи", "Буки" и "Грады": Путин проводит военные парады по всей России

Среда, 24 июня 2020, 09:58
Танки, Оcы, Смерчи, Буки и Грады: Путин проводит военные парады по всей России

Утром 24 июня во многих городах России проходят военные парады в честь 75-й годовщины победы во Второй мировой войне и перед референдумом, который может позволить президенту РФ Владимиру Путину править до 2036 года.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Парады уже прошли в Петропавловске-Камчатском, на Камчатке, на Сахалине, во Владивостоке, в Хабаровске, в Уссурийске, в Белогорске и других городах. 

 

По центральным улицам городов прошли пешие расчеты от 1 тысячи человек (в Белогорске около 1400 военнослужащих, в Уссурийске порядка 2000, в Хабаровске 3401 солдат) и механизированные колонны, в составе которых были представлены современные бронетранспортёры БТР-82А и зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", комплексы ПВО "Оса".

А также береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", боевые машины пехоты БМП-2М, автомобили многоцелевого назначения "Тигр-М" и танк Т-80 БВ. 

 

Кроме того, на парадах демонстрировали реактивные системы залпового огня "Ураган", "Смерч", артиллерийские установки "Малка", "Гиацинт", самоходные минометы "Тюльпан", бронетранспортёры БТР-80, БТР-82А, ЗРК "Тор-М2У", "Бук", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", машины химической разведки РХМ-6, ОТРК "Искандер", зенитные ракетные системы С-300 ПС и С-400, комплексы радиоэлектронной борьбы "Леер-2" и "Инфауна".

 

Во многих городах в 23:00 по местному времени запланированы праздничные артиллерийские салюты. 

 

В Минобороны РФ отметили, что перед парадами "провели комплексы санитарно-противоэпидемиологических мер", чтобы избежать распространения коронавируса. В частности, провели дезинфекцию транспортных средств для перевозки личного состава. 

 

Сообщается, что все участники парада находятся под "пристальным наблюдением военных медиков".

Также 24 июня парад состоится на Красной площади в Москве.

На это мероприятие пригласили президентов многих стран.

Свои визиты к Путину, по словам пресс-секретаря российского президента, подтвердили главы семи государств: Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Сербии, а также член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Также парад посетят так называемые президенты оккупированных Россией Южной Осетии и Абхазии.

Все фото с сайта Миноброны РФ

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Предыстория:

  • В России военный парад в честь 75-летия победы во Второй мировой войне должен был состояться 9 мая, но его перенесли на 24 июня из-за эпидемии коронавируса.
  • В ходе репетиций парада под Москвой COVID-19 заболели минимум три сотни российских военных.
  • Всемирная организация здравоохранения опасалась вспышки COVID-19 после военного парада в Москве.
  • 26 и 27 мая в РФ зафиксировали по 174 летальных случая от COVID-19, 18 июня в России от коронавируса умер 181 человек. 
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в столицу России на парад по случаю 75-летия победы над нацизмом, даже если бы его пригласили.
  • Президент России Владимир Путин назначил на 1 июля голосование по изменениям в Конституцию РФ, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года.

Ирина Балачук, УП

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Темы: РосcияПутин9 мая
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