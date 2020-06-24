Порошенка знову викликають на допит
П’ятого президента, народного депутата Петра Порошенка викликають на допит до Державного бюро розслідувань 30 червня.
Джерело: пресслужба ДБР в Telegram
Дослівно: "Повідомлення про виклик. Відповідно до статей 133, 135-139, 224 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваний Порошенко П.О. викликається на 10:00 30 червня до Державного бюро розслідувань для допиту у якості підозрюваного, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62019000000000753".
Деталі: Порошенка чекають за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 15.
У ДБР нагадали, що явка обов'язкова і що при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Кримінальне провадження №62019000000000753 зареєстроване за фактом можливого захоплення державної влади Порошенком. Воно відкрите за заявою ексзаступника голови Адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.
Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР
Передісторія:
- 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
- Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка.
- 18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.
- Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.