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Порошенка знову викликають на допит

Середа, 24 червня 2020, 15:05
Фото eurosolidarity.org

П’ятого президента, народного депутата Петра Порошенка викликають на допит до Державного бюро розслідувань 30 червня.

Джерело: пресслужба ДБР в Telegram

Дослівно: "Повідомлення про виклик. Відповідно до статей 133, 135-139, 224 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваний Порошенко П.О. викликається на 10:00 30 червня до Державного бюро розслідувань для допиту у якості підозрюваного, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій  у кримінальному провадженні № 62019000000000753".

Деталі: Порошенка чекають за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 15. 

У ДБР нагадали, що явка обов'язкова і що при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.         

 

Кримінальне провадження №62019000000000753 зареєстроване за фактом можливого захоплення державної влади Порошенком. Воно відкрите за заявою ексзаступника голови Адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.  

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Передісторія:

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка
  • 18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.
  • Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.

Українська правда
Теми: ПорошенкоДБРдопит


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