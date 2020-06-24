Порошенка знову викликають на допит

П’ятого президента, народного депутата Петра Порошенка викликають на допит до Державного бюро розслідувань 30 червня.

Джерело: пресслужба ДБР в Telegram

Дослівно: "Повідомлення про виклик. Відповідно до статей 133, 135-139, 224 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваний Порошенко П.О. викликається на 10:00 30 червня до Державного бюро розслідувань для допиту у якості підозрюваного, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62019000000000753".

Деталі: Порошенка чекають за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 15.



У ДБР нагадали, що явка обов'язкова і що при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Кримінальне провадження №62019000000000753 зареєстроване за фактом можливого захоплення державної влади Порошенком. Воно відкрите за заявою ексзаступника голови Адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

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