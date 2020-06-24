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Порошенко снова вызывают на допрос

Среда, 24 июня 2020, 15:05
Порошенко снова вызывают на допрос
Фото eurosolidarity.org

Пятого президента, народного депутата Петра Порошенко вызывают на допрос в Государственное бюро расследований 30 июня.

Источник: пресс-служба ГБР в Telegram

Дословно: "Сообщение о вызове. В соответствии со статьями 133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины, подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 30 июня в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000753".

Детали: Порошенко ждут по адресу: г Киев, ул. Симона Петлюры, д. 15.

В ГБР напомнили, что явка обязательна и что при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

 

Уголовное производство №62019000000000753 зарегистрировано по факту возможного захвата государственной власти Порошенко. Оно открыто по заявлению экс-заместителя главы Администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.  

Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.
  • Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоГБРдопрос
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