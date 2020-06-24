Порошенко снова вызывают на допрос

Пятого президента, народного депутата Петра Порошенко вызывают на допрос в Государственное бюро расследований 30 июня.

Источник: пресс-служба ГБР в Telegram

Дословно: "Сообщение о вызове. В соответствии со статьями 133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины, подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 30 июня в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000753".

Детали: Порошенко ждут по адресу: г Киев, ул. Симона Петлюры, д. 15.

В ГБР напомнили, что явка обязательна и что при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Уголовное производство №62019000000000753 зарегистрировано по факту возможного захвата государственной власти Порошенко. Оно открыто по заявлению экс-заместителя главы Администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.

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