Шмигаль пообіцяв квартири постраждалим від вибуху у Києві
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє, що уряд допоможе киянам, які втратили житло у результаті вибуху газу у будинку на Позняках.
Джерело: Шмигаль на засіданні уряду 25 червня
Пряма мова: "Стосовно ще одного критичного питання у Києві. Ми обіцяли, що уряд не залишиться осторонь від цієї біди. Тому Кабінет міністрів допоможе людям отримати допомогу для придбання нових домівок".
Деталі: Він також додав, що держава має допомогти людям, які втратили рідних у результаті вибуху.
Що було раніше: 22 червня мер Києва Віталій Кличко розповів, що на нараді у прем’єр-міністра запропонував, як допомогти постраждалим. За його словами, половину коштів на житло для людей може надати місто (мова йде про 30 мільйонів гривень з резервного фонду), а половину – уряд.
Передісторія:
- 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння, загинули 5 людей.
- Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів. 16 квартир зруйновані і ще 40 пошкоджені.
- За фактом вибуху у столичній багатоповерхівці ведеться кримінальне провадження.
- Згодом з'явилося відео моменту вибуху. Основною версією трагедії поліція називає саме газову суміш.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто надасть матеріальну допомоги у розмірі 50-100 тисяч гривень постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух.