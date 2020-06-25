Шмигаль пообіцяв квартири постраждалим від вибуху у Києві

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє, що уряд допоможе киянам, які втратили житло у результаті вибуху газу у будинку на Позняках.

Джерело: Шмигаль на засіданні уряду 25 червня

Пряма мова: "Стосовно ще одного критичного питання у Києві. Ми обіцяли, що уряд не залишиться осторонь від цієї біди. Тому Кабінет міністрів допоможе людям отримати допомогу для придбання нових домівок".

Деталі: Він також додав, що держава має допомогти людям, які втратили рідних у результаті вибуху.

Що було раніше: 22 червня мер Києва Віталій Кличко розповів, що на нараді у прем’єр-міністра запропонував, як допомогти постраждалим. За його словами, половину коштів на житло для людей може надати місто (мова йде про 30 мільйонів гривень з резервного фонду), а половину – уряд.

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