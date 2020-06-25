Шмыгаль пообещал квартиры пострадавшим от взрыва в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что правительство поможет киевлянам, которые потеряли жилье в результате взрыва газа в доме на Позняках.
Источник: Шмыгаль на заседании правительства 25 июня
Прямая речь: "Что касается еще одного критического вопроса в Киеве. Мы обещали, что правительство не останется в стороне от этой беды. Поэтому Кабинет министров поможет людям получить помощь для приобретения нового жилья".
Детали: Он также добавил, что государство должно помочь людям, потерявшим родных в результате взрыва.
Что было раньше: 22 июня мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на совещании у премьер-министра предложил, как помочь пострадавшим. По его словам, половину средств на жилье для людей может предоставить город (речь идет о 30 миллионах гривен из резервного фонда), а половину – правительство.
Предыстория:
- 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения, погибли 5 человек.
- В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. 16 квартир разрушены и еще 40 повреждены.
- По факту взрыва в столичной многоэтажке расследуется уголовное производство.
- Позже появилось видео момента взрыва. Основной версией трагедии полиция называет именно газовую смесь.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город окажет материальную помощь в размере 50-100 тысяч гривен пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв.