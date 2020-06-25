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Шмыгаль пообещал квартиры пострадавшим от взрыва в Киеве

Четверг, 25 июня 2020, 14:24
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что правительство поможет киевлянам, которые потеряли жилье в результате взрыва газа в доме на Позняках.

Источник: Шмыгаль на заседании правительства 25 июня

Прямая речь: "Что касается еще одного критического вопроса в Киеве. Мы обещали, что правительство не останется в стороне от этой беды. Поэтому Кабинет министров поможет людям получить помощь для приобретения нового жилья".

Детали: Он также добавил, что государство должно помочь людям, потерявшим родных в результате взрыва.

Что было раньше: 22 июня мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на совещании у премьер-министра предложил, как помочь пострадавшим. По его словам, половину средств на жилье для людей может предоставить город (речь идет о 30 миллионах гривен из резервного фонда), а половину – правительство.  

Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: Кабинет министровШмыгальКиеввзрывжилье


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