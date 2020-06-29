Більшість українців вважають справедливими справи проти Порошенка

Більшість українців вважають, що розслідування кримінальних проваджень проти експрезидента Петра Порошенка є справедливим.

Джерело: опитування КМІС, проведене з 20 по 23 червня

Деталі: Учасникам дослідження було поставлено питання про те, чи розслідування кримінальних проваджень проти Порошенка є покаранням за порушення ним закону і боротьбою за справедливість, або ж політичним переслідуванням Порошенка чинною владою.

51% українців обрали перший варіант, 30% - другий, 19% сказали, що їм важко відповісти на це питання.

Довідка: Опитування проводилося з 20 по 23 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

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