Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Большинство украинцев считают справедливыми дела против Порошенко

Понедельник, 29 июня 2020, 15:29
Большинство украинцев считают справедливыми дела против Порошенко
ФОТО НАЗАРИЙ МАНЗИЛЮК, УП

Большинство украинцев считают, что расследование уголовных производств против экс-президента Петра Порошенко является справедливым.

Источник: опрос КМИС, проведенный с 20 по 23 июня

Детали: Участникам исследования был задан вопрос о том, является ли расследование уголовных производств против Порошенко наказанием за нарушение им закона и борьбой за справедливость, или же политическим преследованием Порошенко действующей властью.

51% опрошенных выбрали первый вариант, 30% - второй, 19% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.

Справка: Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.
  • Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкосоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: