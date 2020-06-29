Большинство украинцев считают справедливыми дела против Порошенко

Большинство украинцев считают, что расследование уголовных производств против экс-президента Петра Порошенко является справедливым.

Источник: опрос КМИС, проведенный с 20 по 23 июня

Детали: Участникам исследования был задан вопрос о том, является ли расследование уголовных производств против Порошенко наказанием за нарушение им закона и борьбой за справедливость, или же политическим преследованием Порошенко действующей властью.

51% опрошенных выбрали первый вариант, 30% - второй, 19% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.

Справка: Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

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