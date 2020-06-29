Большинство украинцев считают справедливыми дела против Порошенко
Большинство украинцев считают, что расследование уголовных производств против экс-президента Петра Порошенко является справедливым.
Источник: опрос КМИС, проведенный с 20 по 23 июня
Детали: Участникам исследования был задан вопрос о том, является ли расследование уголовных производств против Порошенко наказанием за нарушение им закона и борьбой за справедливость, или же политическим преследованием Порошенко действующей властью.
51% опрошенных выбрали первый вариант, 30% - второй, 19% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.
Справка: Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.
Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.
Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР
Предыстория:
- 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
- Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
- 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.
- Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.