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Большинство украинцев считают справедливыми дела против Порошенко

Понедельник, 29 июня 2020, 15:29
ФОТО НАЗАРИЙ МАНЗИЛЮК, УП

Большинство украинцев считают, что расследование уголовных производств против экс-президента Петра Порошенко является справедливым.

Источник: опрос КМИС, проведенный с 20 по 23 июня

Детали: Участникам исследования был задан вопрос о том, является ли расследование уголовных производств против Порошенко наказанием за нарушение им закона и борьбой за справедливость, или же политическим преследованием Порошенко действующей властью.

51% опрошенных выбрали первый вариант, 30% - второй, 19% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.

Справка: Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.
  • Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Украинская правда
Темы: Порошенкосоциология


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