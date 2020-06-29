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Венедіктова сфальсифікувала постанову про вручення підозри Порошенку – адвокат

Понеділок, 29 червня 2020, 16:26
Венедіктова сфальсифікувала постанову про вручення підозри Порошенку – адвокат

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова та її підлеглі "заднім числом" оформили постанову і цей документ "чарівним чином" з’явився у додатках до клопотання про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу - тримання під вартою.

Джерело: пост Голованя у Facebook

Пряма мова: "10 червня я написав пост про те, що генеральний прокурор Венедіктова порушила норми 110 КПК і не оформила постановою процесуальне рішення доручити здійснення повідомлення про підозру народному депутату України, п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Нахаба з прокурорським посвідченням, що перервав допит Петра Порошенка у якості свідка, мав при собі лише не передбачений законом папірець "доручення", тобто, не мав жодних повноважень. Ніякого повідомлення про підозру здійснено не було.

Під час зустрічі у кабінеті пані Венедіктової "вся прокурорська рать" намагалася нас переконати, що жодної постанови було не потрібно. Хай спробують заперечувати, всі ходи записані".

Деталі: За словами захисника Порошенка, необхідної постанови не було, але через деякий час вона все ж опинилась у матеріалах справи, оскільки у прокуратурі "перечитали кодекс". Постанова з’явилася у додатках до клопотання про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу.

Головань вважає, що через незнання законодавства, у тексті постанови вказані статті кодексу 109 та 382, "які були закриті ще 25 травня".

З огляду на це він озвучив висновок: "Генеральний прокурор не тільки некомпетентна, а ще й намагається приховати некомпетентність фальсифікаціями".

Передісторія:

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка
  • 18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.
  • Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.

Українська правда

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Теми: Порошенкопрокуратура
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