Венедиктова сфальсифицировала постановление о вручении подозрения Порошенко – адвокат

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее подчиненные "задним числом" оформили постановление и этот документ "волшебным образом" появился в приложениях к ходатайству о применении к Петру Порошенко меры пресечения - содержания под стражей.

Источник: пост Голованя в Facebook

Прямая речь: "10 июня я написал пост о том, что генеральный прокурор Венедиктова нарушила нормы 110 УПК и не оформила постановлением процессуальное решение поручить осуществление сообщения о подозрении народному депутату Украины, пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Нахал с прокурорским удостоверением, который прервал допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля, имел при себе только не предусмотренную законом бумажку "поручение", то есть не имел никаких полномочий. Никакого сообщения о подозрении осуществлено не было.

Во время встречи в кабинете Венедиктова и "вся прокурорская рать" пыталась нас убедить, что никакого постановления было не нужно. Пусть попробуют отрицать, все ходы записаны".

Детали: По словам защитника Порошенко, необходимого постановления не было, но через некоторое время оно все же оказалась в материалах дела, поскольку в прокуратуре "перечитали кодекс". Постановление появилась в приложениях к ходатайству о применении к Петру Порошенко меры пресечения.

Головань считает, что по незнанию законодательства, в тексте постановления указаны статьи кодекса 109 и 382, ​​"которые были закрыты еще 25 мая".

Учитывая это, он озвучил вывод: "Генеральный прокурор не только некомпетентна, но и пытается скрыть некомпетентность фальсификациями".

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