Шмигаль: розслідування щодо Порошенка псує імідж держави, але так треба

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розслідування щодо п’ятого президента Петра Порошенка виглядає не дуже добре для іміджу України на міжнародній арені.

Джерело: інтерв’ю Шмигаля "BBC News Україна"

Пряма мова: "Я не щасливий від цього (переслідування Порошенка – ред.). В будь-якому випадку розслідування проти керівників держави, тим більше, якщо є факти на підтвердження, - це завжди дестабілізація та неприємний момент для держави.

Ідеальний варіант, коли політики поводять себе відповідально й не влізають у корупцію й не зраджують інтересів держави. Коли є такі підозри, це завжди засмучує…

Це виглядає не дуже добре. Коли йде мова про покарання для політиків високого рівня в Україні - це псує імідж держави. Але інший бік медалі - покарання має бути невідворотнє для всіх".

Деталі: За словами прем'єра, як би прикро розслідування щодо Порошенка не виглядало на міжнародній арені, "набагато прикрішим буде виглядати корупція, яка не карається".

Шмигаль також додав, що у тих справах, які тривають проти політиків попередніх генерацій, він не бачить політичного замовлення.

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