Шмигаль: розслідування щодо Порошенка псує імідж держави, але так треба
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розслідування щодо п’ятого президента Петра Порошенка виглядає не дуже добре для іміджу України на міжнародній арені.
Джерело: інтерв’ю Шмигаля "BBC News Україна"
Пряма мова: "Я не щасливий від цього (переслідування Порошенка – ред.). В будь-якому випадку розслідування проти керівників держави, тим більше, якщо є факти на підтвердження, - це завжди дестабілізація та неприємний момент для держави.
Ідеальний варіант, коли політики поводять себе відповідально й не влізають у корупцію й не зраджують інтересів держави. Коли є такі підозри, це завжди засмучує…
Це виглядає не дуже добре. Коли йде мова про покарання для політиків високого рівня в Україні - це псує імідж держави. Але інший бік медалі - покарання має бути невідворотнє для всіх".
Деталі: За словами прем'єра, як би прикро розслідування щодо Порошенка не виглядало на міжнародній арені, "набагато прикрішим буде виглядати корупція, яка не карається".
Шмигаль також додав, що у тих справах, які тривають проти політиків попередніх генерацій, він не бачить політичного замовлення.
Передісторія:
- 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
- Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка.
- 18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.
- Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.