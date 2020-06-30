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Шмигаль: розслідування щодо Порошенка псує імідж держави, але так треба

Вівторок, 30 червня 2020, 12:34

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розслідування щодо п’ятого президента Петра Порошенка виглядає не дуже добре для іміджу України на міжнародній арені.

Джерело: інтерв’ю Шмигаля "BBC News Україна"

Пряма мова: "Я не щасливий від цього (переслідування Порошенка – ред.). В будь-якому випадку розслідування проти керівників держави, тим більше, якщо є факти на підтвердження, - це завжди дестабілізація та неприємний момент для держави.

Ідеальний варіант, коли політики поводять себе відповідально й не влізають у корупцію й не зраджують інтересів держави. Коли є такі підозри, це завжди засмучує…

Це виглядає не дуже добре. Коли йде мова про покарання для політиків високого рівня в Україні - це псує імідж держави. Але інший бік медалі - покарання має бути невідворотнє для всіх".

Деталі: За словами прем'єра, як би прикро розслідування щодо Порошенка не виглядало на міжнародній арені, "набагато прикрішим буде виглядати корупція, яка не карається".

Шмигаль також додав, що у тих справах, які тривають проти політиків попередніх генерацій, він не бачить політичного замовлення.

Передісторія:

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка
  • 18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.
  • Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.

Теми: ПорошенкоШмигаль ДБР


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