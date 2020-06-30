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Шмыгаль: расследование относительно Порошенко портит имидж государства, но так надо

Вторник, 30 июня 2020, 12:34

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что расследование относительно пятого президента Петра Порошенко выглядит не очень хорошо для имиджа Украины на международной арене.

Источник: интервью Шмыгаля "BBC News Украина"

Прямая речь: "Я не счастлив от этого (раследования относительно Порошенко - ред.). В любом случае расследование против руководителей, тем более, если есть факты, подтверждающие, - это всегда дестабилизация и неприятный момент для государства.

Идеальный вариант, когда политики ведут себя ответственно и не влезают в коррупцию и не изменяют интересов государства. Когда есть такие подозрения, это всегда расстраивает...

Это выглядит не очень хорошо. Когда речь идет о наказании для политиков высокого уровня в Украине - это портит имидж государства. Но другая сторона медали - наказание должно быть неотвратимо для всех".

Детали: По словам премьера, как бы обидно расследование относительно Порошенко не выглядело на международной арене, "гораздо обиднее будет выглядеть коррупция, которая не наказывается".

Шмыгаль также добавил, что в тех делах, которые продолжаются против политиков предыдущих поколений, он не видит политического заказа.

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.
  • Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Темы: ПорошенкоШмыгальГБР


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