Аваков виправдовується через Кагарлик: Такі випадки є у кожній країні світу
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що випадки катування і нелюдського поводження існують у поліції будь-якої країни світу, важливо їх не приховувати та покарати винних.
Джерело: пресслужба МВС
Пряма мова: "Сьогодні одним із найрезонансніших є ганебний випадок в Кагарлицькому відділі поліції. Окремими політиками та у медіа, на жаль, проводяться паралелі з подіями у Врадіївці у 2013 році. За характером подія майже ідентична.
Проте, принциповим є цілком відмінна реакція з боку Національної поліції. "Врадіївку" намагалися приховати. Ми не приховували нічого. Двох негідників негайно затримали, а до міста події було викликано слідчу групу ДБР.
На жаль, випадки катувань і нелюдського поводження існують у поліції будь-якої країни світу. Проте, ознакою здоров’я системи є реагування на такі випадки, вжиття заходів для покарання винних за повною мірою закону".
Деталі: За словами міністра МВС, штат Кагарлицького відділу поліції розформували, 60 поліцейських вивели за штат. Можливість їхньої подальшої служби вирішить кадрова комісія Нацполіції.
Аваков додав, що в усіх підрозділах поліції функціонуватиме система цілодобового контролю за діями посадових осіб.
Вона називатиметься "Сustody Records". Це механізм - онлайн реєстрація затриманих осіб в усіх підрозділах поліції, починаючи з фактичного затримання особи, подання скарг та інших механізмів контролю за діями посадових осіб в режимі 24/7.
Міністр повідомив, що наразі відбувається апробація пілотного проекту в поліції Кіровоградської області.
За його словами, для запровадження такого проекту в усіх підрозділах поліції країни необхідно понад 20 мільйонів євро.
Нагадаємо: 4 червня відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів під головуванням генпрокурора Ірини Венедіктової.
Знати більше: Катування і зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика. Все, що відомо
Передісторія:
- 25 травня у місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки. Джерела повідомили імена підозрюваних поліцейських: Сергій Сулима та Микола Кузів.
- 26 травня Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку.
- Фракція "Голос" 2 червня розпочала збір підписів нардепів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- Під проєктом постанови за відставку Авакова підписалися близько 50 нардепів від двох фракцій, інші парламентарі ставити підписи не поспішають.
- Авакова планують заслухати на годині запитань до уряду 5 травня із доповіддю щодо резонансних кримінальних подій останнього тижня.