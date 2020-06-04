Аваков виправдовується через Кагарлик: Такі випадки є у кожній країні світу

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що випадки катування і нелюдського поводження існують у поліції будь-якої країни світу, важливо їх не приховувати та покарати винних.

Джерело: пресслужба МВС

Пряма мова: "Сьогодні одним із найрезонансніших є ганебний випадок в Кагарлицькому відділі поліції. Окремими політиками та у медіа, на жаль, проводяться паралелі з подіями у Врадіївці у 2013 році. За характером подія майже ідентична.

Проте, принциповим є цілком відмінна реакція з боку Національної поліції. "Врадіївку" намагалися приховати. Ми не приховували нічого. Двох негідників негайно затримали, а до міста події було викликано слідчу групу ДБР.

На жаль, випадки катувань і нелюдського поводження існують у поліції будь-якої країни світу. Проте, ознакою здоров’я системи є реагування на такі випадки, вжиття заходів для покарання винних за повною мірою закону".

Деталі: За словами міністра МВС, штат Кагарлицького відділу поліції розформували, 60 поліцейських вивели за штат. Можливість їхньої подальшої служби вирішить кадрова комісія Нацполіції.

Аваков додав, що в усіх підрозділах поліції функціонуватиме система цілодобового контролю за діями посадових осіб.

Вона називатиметься "Сustody Records". Це механізм - онлайн реєстрація затриманих осіб в усіх підрозділах поліції, починаючи з фактичного затримання особи, подання скарг та інших механізмів контролю за діями посадових осіб в режимі 24/7.

Міністр повідомив, що наразі відбувається апробація пілотного проекту в поліції Кіровоградської області.

За його словами, для запровадження такого проекту в усіх підрозділах поліції країни необхідно понад 20 мільйонів євро.

Нагадаємо: 4 червня відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів під головуванням генпрокурора Ірини Венедіктової.

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