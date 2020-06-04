Суд дозволив примусово привести Порошенка на допит

Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про примусовий привід п’ятого президента України Петра Порошенка для допиту у якості свідка.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "4 червня 2020 року Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка П.О. для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників".

Деталі: Допит має відбутися об 11:00 10 червня у приміщенні Державного бюро розслідувань.

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