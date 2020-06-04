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Суд дозволив примусово привести Порошенка на допит

Четвер, 4 червня 2020, 14:43

Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про примусовий привід п’ятого президента України Петра Порошенка для допиту у якості свідка.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "4 червня 2020 року Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка П.О. для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників".

Деталі: Допит має відбутися об 11:00 10 червня у приміщенні Державного бюро розслідувань.

Передісторія:

  • 22 травня Порошенка викликали на допит до ДБР в якості свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин відомих художників на 11 годину 26 травня.
  • Замість допиту Порошенко у вівторок відкрив виставку картин, які фігурують у провадженні, у музеї Гончара.
  • Повідомлялося, що представники ДБР приїхали у вівторок до музею Гончара, де вручили повістку про повторний виклик на допит п'ятого президента Петра Порошенка його дружині Марині, проте адвокат Порошенка цю інформацію заперечує.
  • Згодом директор музею Івана Гончара заявив, що співробітники ДБР не надали відповідного рішення суду та ввірвалися в музей, зламавши двері.
  • У Державному бюро розслідувань запевнили, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею Івана Гончара 26 травня.
  • Пізніше музей Івана Гончара повідомив, що Державне бюро розслідувань арештувало приватну колекцію картин родини п’ятого президента Петра Порошенка.

Українська правда
Теми: Порошенкосуддопит


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