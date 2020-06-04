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У Порошенка відреагували на "примусовий допит" у ДБР

Четвер, 4 червня 2020, 15:48
У Порошенка відреагували на примусовий допит у ДБР

Адвокат п’ятого президента України Ігор Головань заявив, що рішення Печерського суду про примусовий привід Петра Порошенка до ДБР незаконне, бо судове засідання відбулося без його клієнта.

Джерело: Facebook-сторінка адвоката, коментар Голованя "Українській правді"

Дослівно: "Відповідно до статті 482-2 КПК України, подібні клопотання повинні розглядатися за обов’язкової участі народного депутата.

Петра Порошенка про судове засідання не інформували і до участі в ньому не запрошували.

Ані Печерський суд, ані Генеральний прокурор, ані слідчі ДБР вимогами законів не переймаються".

Деталі: За словами адвоката, таке рішення щодо Порошенка приймають не вперше.

Крім того, Головань повідомив УП, що захисту та Порошенку досі не дали ухвали для ознайомлення. Адвокат зазначив, що у Порошенка не будуть говорити, чи прийде колишній президент на допит, чи ні, поки не побачать ухвали Печерського суду, яку їм обіцяли надати 5 червня. 

За словами захисника Порошенка, службовці ДБР "вийшли за береги".

Що було раніше: Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про примусовий привід п’ятого президента України Петра Порошенка для допиту у якості свідка.

Допит має відбутися об 11:00 10 червня у приміщенні Державного бюро розслідувань.

Передісторія:

  • 22 травня Порошенка викликали на допит до ДБР в якості свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин відомих художників на 11 годину 26 травня.
  • Замість допиту Порошенко у вівторок відкрив виставку картин, які фігурують у провадженні, у музеї Гончара.
  • Повідомлялося, що представники ДБР приїхали у вівторок до музею Гончара, де вручили повістку про повторний виклик на допит п'ятого президента Петра Порошенка його дружині Марині, проте адвокат Порошенка цю інформацію заперечує.
  • Згодом директор музею Івана Гончара заявив, що співробітники ДБР не надали відповідного рішення суду та ввірвалися в музей, зламавши двері.
  • У Державному бюро розслідувань запевнили, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею Івана Гончара 26 травня.
  • Пізніше музей Івана Гончара повідомив, що Державне бюро розслідувань арештувало приватну колекцію картин родини п’ятого президента Петра Порошенка.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоДБР
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