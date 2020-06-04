У Порошенка відреагували на "примусовий допит" у ДБР

Адвокат п’ятого президента України Ігор Головань заявив, що рішення Печерського суду про примусовий привід Петра Порошенка до ДБР незаконне, бо судове засідання відбулося без його клієнта.

Джерело: Facebook-сторінка адвоката

Дослівно: "Відповідно до статті 482-2 КПК України, подібні клопотання повинні розглядатися за обов’язкової участі народного депутата.

Петра Порошенка про судове засідання не інформували і до участі в ньому не запрошували.

Ані Печерський суд, ані Генеральний прокурор, ані слідчі ДБР вимогами законів не переймаються".

Що було раніше: Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про примусовий привід п’ятого президента України Петра Порошенка для допиту у якості свідка.

Допит має відбутися об 11:00 10 червня у приміщенні Державного бюро розслідувань.

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