Картини Порошенка: його адвокати подали до суду на Венедіктову

Адвокати п’ятого президента України Петра Порошенка оскаржують у суді бездіяльність генерального прокурора Ірини Венедіктової. Вони наголошують, що ОГП досі не відреагував на заяви про кримінальні правопорушення, подані після силових дій ДБР у музеї Гончара.

Джерело: адвокат Ігор Головань у Facebook

Пряма мова: "Офіс Генерального прокурора працює ночами, коли треба зареєструвати щось корисне для держави-агресора чи політичних переслідувань опозиції. А коли мова про притягнення до відповідальності знахабнілих слідчих і оперативників ДБР, які здійснили збройний напад на музей Івана Гончара і незаконний обшук музею, прокурори ентузіазму не демонструють".

Деталі: За словами Голованя, 5 заяв про кримінальні правопорушення (зловживання владою та службовим становищем, незаконне проникнення до володіння особи з метою обшуку, службове підроблення, перешкоджання діяльності депутатів, журналістів та адвокатів) Офіс Генерального прокурора отримав ще 3 червня. Він наголосив, що встановлені законом 24 години давно минули, тому правники "оскаржили бездіяльність генерального прокурора до суду".

Адвокат додав, що також до суду спрямували заяви про відвід слідчих ДБР, що причетні до обшуку у музеї Гончара та спроб блокувати виставку колекції картин, що належить подружжю Порошенків.

Головань повідомив, що судове засідання про розгляд апеляції на ухвалу Печерського суду про арешт картин у п’ятницю не відбулося, оскільки слідчі не надали суду матеріали провадження. На додачу до відводу слідчих, представники експрезидента направили до суду заяву про роз’яснення ухвали слідчого судді. Вони очікують, що суддя пояснить, чи може музей дозволити відвідувачам побачити арештовані картини.

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