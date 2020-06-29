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У РФ рапортують, що зміни до Конституції підтримали 76% респондентів

Понеділок, 29 червня 2020, 12:30

Зміни до Конституції РФ за період з 25 по 28 червня підтримали 76% респондентів, які взяли участь у голосуванні.

Джерело: дані екзит-полу ВЦИОМ

 

Деталі: Станом на вечір 28 червня, всього в опитуванні взяли участь 163 124 особи. Відповіли на запитання 70,6% респондентів, відмовилися від відповіді – 29,4%.

На виході з виборчої дільниці інтерв'юери пропонували пройти анонімне опитування. Ставилося запитання про те, як проголосував респондент – "за" або "проти" поправок до Конституції РФ.

З тих, хто погодився відповісти, 76% сказали, що проголосували "за", 23,6% - "проти", ще 0,4% заявили, що зіпсували бюлетень.

Що передувало: 25 червня в Росії почалося голосування щодо поправок до Конституції і "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна, яке може дозволити президенту РФ керувати країною до 2036 року.

Основний день голосування – 1 липня. Очікується, що в цей день будуть оголошені і перші результати.

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Передісторія:

  • 20 січня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до конституції Росії. В основу ініціативи лягли тези, озвучені Путіним у посланні Федеральним зборам 15 січня, які стосувалися, зокрема, розширення повноважень парламенту і нових критеріїв до кандидатів у президенти.
  • 10 березня Державна Дума Російської Федерації підтримала поправку до конституції РФ про обнулення президентських термінів. 11 березня документ схвалила Рада Федерації. 
  • 14 березня закон РФ про поправки до конституції підписав президент Росії Володимир Путін. Він також призначив на 1 липня голосування щодо змін до конституції РФ, які дозволять йому залишитися при владі до 2036 року. 
  • Згодом ЗМІ повідомляли, що у Москві скуповують голоси на підтримку поправок до кнституції.
  • У Росії також розробили спеціальну електронну систему для контролю явки бюджетників з великих підприємств на голосуванні за поправки до конституції.

Українська правда
Теми: РосіяКонституція


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