У РФ рапортують, що зміни до Конституції підтримали 76% респондентів

Зміни до Конституції РФ за період з 25 по 28 червня підтримали 76% респондентів, які взяли участь у голосуванні.

Джерело: дані екзит-полу ВЦИОМ

Деталі: Станом на вечір 28 червня, всього в опитуванні взяли участь 163 124 особи. Відповіли на запитання 70,6% респондентів, відмовилися від відповіді – 29,4%.

На виході з виборчої дільниці інтерв'юери пропонували пройти анонімне опитування. Ставилося запитання про те, як проголосував респондент – "за" або "проти" поправок до Конституції РФ.

З тих, хто погодився відповісти, 76% сказали, що проголосували "за", 23,6% - "проти", ще 0,4% заявили, що зіпсували бюлетень.

Що передувало: 25 червня в Росії почалося голосування щодо поправок до Конституції і "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна, яке може дозволити президенту РФ керувати країною до 2036 року.

Основний день голосування – 1 липня. Очікується, що в цей день будуть оголошені і перші результати.

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