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Новини 1 липня: напрямки для українців, посилення карантину у Києві

Середа, 1 липня 2020, 21:27

5 країн відкрили кордони для України, Київ посилив карантин — актуальні новини 1 липня.

Про напрямки

Українці вже зараз можуть їхати до Туреччини, Хорватії й Албанії без епідемічних обмежень, до Чорногорії — за наявності тесту про відсутність COVID-19, до Єгипту — з проходженням самоізоляції при поверненні.

Про карантин

Київ посилив карантин: заклади харчування та кінотеатри працюватимуть до 22 години.

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Про інші важливі новини

Печерський суд оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку до 8 липня.

Уряд готується до другої хвилі епідемії: показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс і нині становить 58 осіб на 100 тисяч населення.

Кабмін пропонує посилити адміністративну відповідальність власників громадських установі і закладів, а також маршруток за недотримання маскового режиму відвідувачами й пасажирами.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в ОП готують новий законопроєкт, який передбачатиме покарання за публікацію таємних розмов чиновників.

В Україні посилили покарання за водіння у нетверезому стані — штрафи зростуть до 51 тисячі гривень, якщо порушення вчинене повторно.

За добу 30 червня в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 664 осіб, 14 хворих померли, 433 одужали від COVID-19.



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