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Головні новини суботи і ночі: тариф на електроенергію, випускники і кримські татари

Неділя, 12 липня 2020, 08:00

З серпня зросте тариф на електроенергію, випускники київської школи розмістили відео з образами кримських татар – новини, які були актуальні 11 липня. 

Про електроенергію

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%.

Про випускників і кримських татар

Кілька випускників київської міської школи №90 після здачі зовнішнього незалежного тестування з історії записали і виклали у соцмережу образливе відео на адресу кримських татар, один з випускників також заявив, що "Крим – це Росія".

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Українська правда


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